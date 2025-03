Eccellenza e innovazione sono le parole chiave per i Roma Bar Awards: il premio più importante dell’industria del bere, nato per volontà degli organizzatori di Roma Bar Show con l’obiettivo di premiare i migliori bar e bartender del nostro Paese. Giunti alla terza edizione, gli Awards sono un vero e proprio punto di riferimento nel settore, e si svolgono a Roma proprio in occasione del Roma Bar Show, in programma quest’anno il 26 e 27 maggio al Palazzo dei Congressi dell’Eur.

Un omaggio all’ospitalità italiana declinata in sette categorie: Best Italian Cocktail Bar, Best Italian Bartender, Best Italian New Cocktail Bar, Best Italian Hotel Bar, Best Italian Food Program, Best Social Media Presence e la novità di questo 2025, Best Caffè & Bar Storici. Ad aggiungersi, l’atteso Premio alla Carriera, che vedrà sul palco uno storico volto dell’industria, in un simbolico passaggio del testimone.

Il concorso è gratuito e i primi tre classificati di ogni categoria saranno invitati a prendere parte alla finalissima, che si terrà lunedì 26 maggio sul palco dell’Auditorium del Palazzo dei Congressi. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte dal 10 marzo: si potrà presentare la propria domanda seguendo e compilando gli appositi moduli sul sito di Roma Bar Show. Saranno prese in considerazione le candidature che arriveranno entro e non oltre le 23:59 dell’11 aprile 2025.

I Roma Bar Show Awards rappresentano il più grande riconoscimento ai bartender e ai bar italiani, una mission condivisa dall’intera manifestazione, e che si pone di promuovere celebrare e sostenere l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze. Come la partecipazione all’India Cocktail Week – una delle maggiori fiere a livello mondiale – che tra dicembre e febbraio ha visto coinvolti tre dei vincitori della scorsa edizione.



La prima tappa di dicembre ha avuto come protagonista Andrea Arcaini, che ha portato tutto lo stile del Rita Cocktails (Best Cocktail Bar Awards 2024) a Mumbai. Dario Tortorella de L’Antiquario di Napoli (Best Bartender Awards 2024), dal 1 al 2 febbraio ha conquistato la città di Bangalore; e per concludere Nite Kong (Best New Cocktail Bar Awards 2024), nelle giornate del 22 e 23 febbraio ha caratterizzato la tappa di New Delhi.

Infine, in una visione sempre più dinamica e aperta, nasce, grazie alla sinergia tra Roma Bar Show, ICE – Agenzia e Fiere di Parma, il primo Buyers Program internazionale. Questo programma strategico facilita connessioni di valore con importatori, distributori e decision-maker del settore on-trade provenienti da tutto il mondo, e apre le porte a nuove partnership e accordi commerciali di successo. Un’occasione imperdibile per supportare l’eccellenza italiana nel mondo, accrescere la visibilità del proprio brand e consolidare la propria presenza sul mercato globale.