Il Capodanno Cinese coinvolge il mondo intero con le sue tradizioni, i colori sgargianti, le danze spettacolari e le delizie culinarie. Il 2025 sarà l’anno del Serpente, un simbolo di trasformazione, saggezza ed eleganza che porta con sé un’energia di cambiamento positivo. In Italia, le celebrazioni si concentrano principalmente nelle città con una forte presenza della comunità cinese, come Milano, Roma, Prato, Torino e Bologna. Vediamo quali eventi sono previsti per immergersi nell’atmosfera unica di questa festività.

Capodanno cinese a Milano

A Milano, il Capodanno Cinese si celebra soprattutto nel quartiere di via Paolo Sarpi, il fulcro della comunità cinese in città. I festeggiamenti iniziano con la tradizionale cena della vigilia, dove il pesce, simbolo di abbondanza, è il protagonista. I bambini ricevono le tradizionali “Hong-bao”, le buste rosse con denaro, segno di buon auspicio per l’anno nuovo. Il momento clou si terrà domenica 2 febbraio con una grande parata all’Arco della Pace. A partire dalle ore 14, sfileranno la danza del Leone e del Drago, artisti di arti marziali, costumi storici e coreografie tradizionali.

La città si riempie di colori, musica e profumi irresistibili. Nei ristoranti cinesi e in via Paolo Sarpi si potranno assaporare menu speciali pensati per l’occasione, con piatti tipici come gli involtini della fortuna, i ravioli e le tagliatelle della longevita.

Capodanno cinese, dove si festeggia a Roma

Come a Milano, anche a Roma i festeggiamenti per l’inaugurazione dell’Anno del Serpente si aprono il 29 gennaio e durano circa due settimane. Nella capitale, il cuore delle celebrazioni è il quartiere Esquilino, con eventi che si concentrano in piazza Vittorio Emanuele II e nei Giardini Nicola Calipari.

Qui, negozi e ristoranti sono decorati con il tradizionale colore rosso, tra festoni e lanterne, creando un’atmosfera davvero suggestiva. Il cuore delle celebrazioni sarà l’8 e 9 febbraio, quando si terrà una festa organizzata dalla Comunità Cinese a Roma. I Giardini Nicola Calipari si trasformeranno in un angolo di Cina, con stand culturali e gastronomici dove poter gustare piatti tipici come involtini, dumplings, bao e altro. Inoltre, ci sarà una serie di spettacoli in onore del Serpente.

L’8 febbraio, in piazza Vittorio, si terrà il «Festival del Capodanno Cinese della Comunità Cinese», che inizierà alle 13 con spettacolari esibizioni, tra cui lanterne, giochi di luce e indovinelli. Il 9 febbraio raggiungerà il suo culmine, con la parata che partirà alle 10 e presenterà numerosi riferimenti al segno zodiacale dell’anno, tra cui la tradizionale danza del leone e del drago, con acrobati e costumi coloratissimi. Il corteo attraverserà le vie principali della Chinatown romana, arrivando ai Giardini Nicola Calipari, dove a partire dalle 12 ci sarà una cerimonia istituzionale con ospiti speciali, come l’ambasciatore cinese e rappresentanti della comunità cinese a Roma. La giornata proseguirà con una maratona di spettacoli dalle 14 alle 21.

Il capodanno cinese di Prato

Prato ospita una delle più grandi comunità cinesi in Italia, e il Capodanno Cinese qui assume una dimensione ancora più coinvolgente, con un calendario ricco di eventi che abbraccia tutto il mese di febbraio. La città punta sull’integrazione culturale tra la comunità cinese e quella italiana, creando un’esperienza unica e inclusiva.

Le celebrazioni principali si terranno l’8 e il 9 febbraio presso la zona industriale del Macrolotto 1 e 2, con la spettacolare sfilata del Drago e la danza del Leone. Ma non solo: Prato offrirà anche mostre d’arte, laboratori didattici e proiezioni di film cinesi in lingua originale con sottotitoli, come “Terra e polvere” del regista Li Ruijun, acclamato al Festival di Berlino.

Gli amanti della cucina cinese potranno partecipare a workshop culinari con la docente e scrittrice Jada Bai, oppure prendere parte a un emozionante Street Food Tour, guidati da sinologi e mediatori culturali, per scoprire le diverse tradizioni gastronomiche regionali della Cina.

Anche i bambini avranno la possibilità di avvicinarsi alla cultura cinese con laboratori creativi sulla seta, costruzione di lanterne tradizionali, preparazione di ravioli e giochi tipici. Non mancheranno attività artistiche sulla simbologia del Serpente, per comprendere meglio il significato profondo di questo animale nella tradizione orientale.

Torino e Bologna

Anche Torino e Bologna si stanno affermando come importanti centri di celebrazione per il Capodanno Cinese. A Torino, gli eventi si concentrano tra Piazza Castello e il Museo d’Arte Orientale, dove si potranno ammirare spettacoli di danza, concerti di musica tradizionale e partecipare a workshop di calligrafia cinese.

A Bologna, il Capodanno Cinese verrà festeggiato con eventi organizzati dalla locale comunità cinese in collaborazione con le istituzioni culturali della città. Conferenze, spettacoli teatrali e degustazioni di specialità regionali cinesi offriranno ai partecipanti un’opportunità unica di scoprire le tradizioni di questa festività.