Ryanair torna a far parlare di sé con una nuova serie di offerte dedicate all’estate 2026, è il momento perfetto per prenotare.

Ryanair ha aperto le prenotazioni per l’estate 2026, lanciando offerte che permettono di volare a prezzi incredibilmente bassi verso le mete più desiderate. Dalle isole del Mediterraneo alle capitali europee, dai borghi italiani fino alle coste oceaniche, è già tempo di sognare il prossimo decollo.

Arrivati a fine anno, molti iniziano già a contare i mesi che li separano dal prossimo tuffo in acqua o dai tramonti al mare. Perché l’estate, si sa, non si prepara mai all’ultimo minuto e con i voli low cost di Ryanair, la tentazione è impossibile da ignorare.

Le migliori mete del 2026

Chi parte da Milano ha davanti un ventaglio di occasioni che unisce cultura, relax e convenienza in perfetto equilibrio. Con 40 euro si può raggiungere Valencia, perfetta per unire spiaggia, tapas e architettura moderna, oppure Londra a soli 26 euro per un weekend culturale.

La capitale inglese, d’estate, è un tripudio di eventi all’aperto, concerti nei parchi e tramonti sul Tamigi che sembrano dipinti. Per chi sogna un’estate infinita, Tenerife offre sole e mare tutto l’anno con voli da 58 euro, un prezzo sorprendente per una meta così lontana.

Chi preferisce il fascino mediterraneo può prenotare da Milano Bergamo verso Palma di Maiorca, con voli a 37 euro in diverse date di giugno. Un’isola che incanta con le sue calette nascoste, le notti animate e la cattedrale gotica che si riflette sulle acque del porto al tramonto.

Per chi ama restare in Italia, Ryanair propone voli da Bergamo a Cagliari a 33 euro, un’occasione unica per scoprire spiagge e cucina sarda. Oppure, con la stessa cifra, si può volare a Napoli, punto di partenza ideale per un tour tra il Vesuvio, Capri e la Costiera Amalfitana.

Da Bologna si aprono nuove rotte verso il Mediterraneo e l’oceano, perfette per chi cerca un’estate diversa dal solito. A Malta si vola con soli 35 euro, tra mare azzurro, città barocche e serate sotto le stelle tra le mura dorate della Valletta.

Sempre da Bologna, Santander attende gli amanti dell’oceano con biglietti a 35 euro, una meta autentica della Spagna del Nord. Qui si passeggia tra pinete, spiagge dorate e bar di tapas dove il tempo sembra scorrere più lentamente, al ritmo delle onde.

Per chi parte da Napoli, l’estate si colora di blu greco con Salonicco a 37 euro, tra antichi monumenti e taverne sul mare. E per chi sogna un viaggio slow, Ryanair offre voli verso Zagabria a 35 euro, tra piazze vivaci e parchi che sembrano acquerelli.