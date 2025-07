Attenzione alle brutte sorprese per la truffa dei saldi estivi: ecco cosa rischi, tutti i dettagli e le curiosità

Con l’avvio ufficiale dei saldi estivi 2025, i consumatori italiani si preparano a una stagione di acquisti all’insegna delle offerte e degli sconti, ma è fondamentale conoscere le regole per evitare spiacevoli sorprese e truffe. Ogni anno, infatti, la corsa agli sconti può nascondere insidie che rischiano di trasformare l’occasione in un danno economico.

Tra le norme più importanti da ricordare, gli sconti devono essere applicati esclusivamente su prodotti già in vendita nei negozi prima dell’inizio dei saldi. È vietato proporre come “in saldo” articoli appena arrivati o creati appositamente per la stagione dei saldi: questa pratica costituisce una violazione delle norme e può essere segnalata alle autorità competenti. Inoltre, i commercianti sono tenuti a esporre in modo chiaro il prezzo originale e quello scontato, consentendo al consumatore di verificare la reale convenienza dell’offerta.

Un altro aspetto cruciale riguarda la garanzia e il diritto di recesso. Anche durante i saldi, i prodotti devono essere coperti dalla garanzia legale di due anni, mentre il diritto di recesso rimane quello standard previsto per gli acquisti nei negozi fisici, che generalmente non prevede il rimborso automatico per acquisti in saldo, salvo diverse politiche adottate dal venditore. È importante informarsi prima di procedere all’acquisto.

Rischi di truffe e come difendersi

Con l’aumento del traffico nei negozi e online, cresce anche il rischio di truffe. Tra le più comuni, la pubblicizzazione di sconti ingannevoli o l’applicazione di prezzi maggiorati prima dei saldi per poi “scontarli” in modo fittizio. Per difendersi, è consigliabile monitorare i prezzi dei prodotti di interesse nelle settimane precedenti ai saldi e confrontare diverse offerte.

L’attenzione deve essere massima anche sugli acquisti online, dove la trasparenza dei prezzi è spesso minore e le possibilità di incappare in raggiri aumentano. È importante acquistare solo da siti affidabili e verificare sempre le condizioni di vendita e i termini di garanzia.

Per evitare problemi durante i saldi estivi 2025, è utile seguire alcune semplici indicazioni: conservare sempre lo scontrino o la ricevuta fiscale, leggere con attenzione le etichette e verificare la presenza del cartellino con il prezzo originario e lo sconto applicato. Inoltre, diffidare da offerte troppo vantaggiose che sembrano troppo belle per essere vere.

Le associazioni dei consumatori raccomandano di non farsi prendere dalla fretta e di valutare con calma ogni acquisto, soprattutto per prodotti costosi o tecnologici. Fare shopping in modo consapevole è il modo migliore per trasformare i saldi in un’opportunità reale di risparmio senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.