Perché non è una buona idea fare la doccia fredda in estate: un’abitudine che hanno in molti ma che ha diversi svantaggi.

Con l’arrivo delle temperature elevate, la tentazione di rinfrescarsi con una doccia fredda è forte, ma questa pratica potrebbe non essere la soluzione migliore per combattere il caldo estivo.

Le più recenti evidenze scientifiche spiegano perché l’acqua fredda non solo offre un sollievo temporaneo, ma può addirittura ostacolare i naturali meccanismi di raffreddamento del corpo.

Il sistema di termoregolazione e la sudorazione: come il corpo combatte il caldo

Il corpo umano mantiene la temperatura interna stabile intorno ai 37°C grazie ad un sofisticato sistema di termoregolazione. Quando la temperatura esterna sale, il cervello invia segnali ai vasi sanguigni della pelle per favorire la dispersione del calore. Questo processo coinvolge la dilatazione dei vasi sanguigni superficiali, che permette al sangue caldo di avvicinarsi alla superficie cutanea, dove può raffreddarsi più efficacemente. La sudorazione è invece il meccanismo più efficiente per abbassare la temperatura corporea: il sudore evapora dalla pelle portando via calore. Tuttavia, l’efficacia di questo sistema diminuisce con l’aumento dell’umidità ambientale, che rallenta l’evaporazione e amplifica la sensazione di calore.

In condizioni di caldo intenso, il corpo può produrre anche oltre due litri di sudore all’ora per cercare di mantenere una temperatura sicura. Contrariamente a quanto si tende a pensare, fare una doccia fredda in estate può non essere la scelta migliore per rinfrescarsi. Adam Taylor, professore di Anatomia alla Lancaster University, spiega che l’acqua fredda provoca una costrizione dei vasi sanguigni cutanei, riducendo il flusso di sangue verso la pelle. Questo fenomeno fa sì che il calore corporeo venga trattenuto internamente, favorendo l’accumulo di calore attorno agli organi vitali anziché la sua dispersione.

In sostanza, l’effetto immediato di freschezza sulla pelle è un’illusione: mentre la superficie cutanea si raffredda, il corpo percepisce il freddo e risponde “congelando” il calore all’interno. Per un sollievo più duraturo, Taylor consiglia di preferire l’uso di acqua tiepida tra i 25°C e i 30°C, evitando temperature inferiori ai 22°C. Oltre a non favorire il raffreddamento, la doccia fredda può rappresentare un rischio per alcune categorie di persone, in particolare per chi soffre di patologie cardiache o circolatorie. L’esposizione a temperature dell’acqua intorno ai 15°C può scatenare una risposta da shock termico, caratterizzata da una rapida costrizione dei vasi sanguigni, aumento della pressione sanguigna e possibili aritmie cardiache.

Questo rischio è particolarmente rilevante quando si passa da un ambiente molto caldo a uno molto freddo in modo brusco. Per chi convive con ipertensione, coronaropatia o problemi di circolazione, è quindi opportuno evitare docce troppo fredde in estate e preferire temperature più miti, che facilitano il naturale processo di termoregolazione senza stressare il sistema cardiovascolare. Un altro motivo per preferire l’acqua tiepida riguarda la cura della pelle. Il sudore, mischiandosi al sebo e ai batteri presenti sulla cute, può causare odori sgradevoli e irritazioni.

L’acqua fredda, infatti, è meno efficace nel rimuovere il sebo e le impurità rispetto a quella calda o tiepida. Inoltre, raffreddando e rassodando la pelle, può intrappolare sebo e detriti nei pori, favorendo la comparsa di comedoni, brufoli e acne. Al contrario, una doccia tiepida aiuta ad ammorbidire le sostanze grasse e facilita una pulizia più profonda, migliorando l’igiene e la salute della pelle durante i mesi estivi. Questi dati e consigli scientifici invitano a rivedere alcune abitudini comuni nelle giornate di caldo intenso, privilegiando metodi più efficaci e sicuri per mantenere il corpo fresco e in salute.