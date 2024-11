La babesiosi, una malattia potenzialmente mortale trasmessa dalle zecche e spesso soprannominata “malaria americana”, si sta diffondendo a un ritmo allarmante negli Stati Uniti. Secondo una ricerca condotta dalla Penn State, i casi di questa malattia parassitaria sono aumentati in media del 9% all’anno tra il 2015 e il 2022, un fenomeno probabilmente legato al cambio Lo studio, guidato da Paddy Ssentongo del Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, è stato descritto in un articolo di Steve Fink pubblicato sul sito Study Finds .

La babesiosi, nota anche come piroplasmosi, è una malattia infettiva causata da protozoi del genere Babesia , organismi parassiti che attaccano gli eritrociti (globuli rossi) di mammiferi e uccelli, inclusi gli esseri umani. Appartenenti al phylum degli Apicomplexa, classe Haematozoea, subclasse Piroplasmasina e ordine Piroplasmida, questi parassiti sono molto comuni negli animali che vivono in libertà.

Le zecche favorite dal clima

Attualmente sono note più di 100 specieappartenenti al genere Babesia ma di queste solo un numero assai limitato è stato identificato come causa di malattia nell’uomo.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Open Forum Infectious Diseases ha scoperto che quattro pazienti su 10 affetti da babesiosi stanno inconsapevolmente combattendo contemporaneamente più infezioni trasmesse dalle zecche.

La babesiosi è causata da parassiti microscopici che infettano i globuli rossi, trasmessi principalmente attraverso il morso di zecche nere infette. Alcuni la chiamano “malaria americana” per la somiglianza nei sintomi e nella trasmissione. I casi possono variare da asintomatici a pericolosi per la vita, in particolare negli anziani e in coloro con un sistema immunitario indebolito.

Malattie abbinate

I ricercatori hanno analizzato i dati di 3.521 pazienti con babesiosi utilizzando il database TriNetX, che contiene informazioni cliniche di oltre 250 milioni di individui. Hanno scoperto che il 42% dei pazienti con babesiosi era anche infetto da almeno un’altra malattia trasmessa da zecche, un tasso più alto di quanto riportato in precedenza. La coinfezione più comune era la malattia di Lyme , che colpiva il 41% dei pazienti con babesiosi, seguita da ehrlichiosi (3,7%) e anaplasmosi (0,3%).

Lo studio evidenzia anche la natura stagionale della babesiosi, con casi che raggiungono il picco durante i mesi estivi. Geograficamente, la maggior parte dei casi è stata segnalata negli stati del Nord-Est, in linea con le regioni endemiche note per la malattia.

“Se vivi in aree in cui la babesiosi è endemica, per lo più stati del Nord-Est e del Midwest, prendi delle precauzioni, soprattutto durante i mesi estivi. Pratica delle pratiche di prevenzione delle punture di zecche”, suggerisce Ssentongo. “Indossa magliette e pantaloni a maniche lunghe e vestiti di colore chiaro. Usa un repellente per zecche e controlla la presenza di zecche dopo aver trascorso del tempo all’aperto”.

Mentre lo studio fornisce alcune rassicurazioni sulla gravità delle coinfezioni, evidenzia anche la natura complessa delle malattie trasmesse dalle zecche e la necessità di continuare la ricerca. Mentre il cambiamento climatico continua ad alterare gli habitat delle zecche e ad aumentare potenzialmente l’esposizione umana a questi patogeni, comprendere le dinamiche di malattie come la babesiosi diventa sempre più cruciale per la salute pubblica.