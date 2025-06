Cancro, per riconoscerlo basta questo sintomo: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Il melanoma cutaneo rappresenta una delle forme di tumore della pelle più diffuse e pericolose, con un’incidenza in crescita a livello mondiale. Riconoscere tempestivamente i segnali di allarme può fare la differenza nella prognosi e nell’efficacia del trattamento.

Il melanoma cutaneo origina dai melanociti, le cellule responsabili della pigmentazione della pelle. Anche se rappresenta una minoranza dei tumori cutanei rispetto ad altre forme come il carcinoma basocellulare, il melanoma è quello con il più alto potenziale di diffusione e mortalità se non diagnosticato e trattato tempestivamente.

Il primo sintomo del melanoma è spesso la comparsa di una lesione pigmentata anomala sulla pelle, che può variare per forma, dimensione e colore. È fondamentale monitorare ogni neo o macchia che cambia aspetto, cresce rapidamente o presenta bordi irregolari, poiché queste modifiche possono essere segni precoci di malignità.

Sintomi e segni da non sottovalutare

L’AIRC identifica alcuni criteri chiave per riconoscere un possibile melanoma, noti come regola ABCDE:

A di Asimmetria: la forma del neo è irregolare

di Asimmetria: la forma del neo è irregolare B di Bordo: i margini sono frastagliati o sfumati

di Bordo: i margini sono frastagliati o sfumati C di Colore: presenza di più tonalità di marrone, nero o anche rosso e blu

di Colore: presenza di più tonalità di marrone, nero o anche rosso e blu D di Diametro: dimensioni superiori ai 6 millimetri

di Diametro: dimensioni superiori ai 6 millimetri E di Evoluzione: cambiamenti rapidi nel tempo

La presenza di uno o più di questi segnali richiede una visita dermatologica immediata, dove sarà possibile effettuare un esame più approfondito, come la dermatoscopia, e, se necessario, una biopsia per confermare la diagnosi.

La prevenzione rimane uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di melanoma. È importante evitare l’esposizione prolungata e non protetta ai raggi ultravioletti, utilizzare creme solari ad alta protezione e sottoporsi a controlli periodici, soprattutto per chi ha familiarità con questo tipo di tumore o presenta numerosi nevi.

Negli ultimi anni, la ricerca ha fatto passi avanti significativi nel trattamento del melanoma in fase avanzata, con terapie mirate e immunoterapie che migliorano notevolmente la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti.

Il riconoscimento precoce di un melanoma può infatti salvare la vita: per questo è fondamentale imparare a osservare la propria pelle con attenzione e rivolgersi a uno specialista non appena si notano anomalie.