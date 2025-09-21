Mangiare cruda o poco cotta la carne di maiale può essere pericoloso. Non si rischia solo di ritrovarsi la tenia (o verme solitario) nell’intestini. La carne di maiale se è poco cotta porta il rischio di vermi nel cervello.

Questa e la terribile esperienza di un americano di 52 anni che aveva mangiato per molto tempo il suo bacon poco cotto e si è ritrovato con dei vermi nel cervello.

L’uomo ha cercato assistenza medica dopo che le sue emicranie settimanali erano peggiorate e aveva riferito un forte dolore alla nuca. Una scansione ha rivelato molteplici lesioni simili a cisti sparse nel cervello.

Ulteriori esami hanno dimostrato che era stato infettato da una tenia comunenei maiali. Le larve del verme avevano invaso il cervello e si erano annidate in cisti all’interno del tessuto.

Il paziente è stato ricoverato in un ospedale negli Stati Uniti, dove ha trascorso “diverse settimane” in terapia intensiva, ricevendo farmaci antiparassitari e antinfiammatori.

Continue emicranie

È stato dimesso dopo un miglioramento delle sue condizioni, sebbene continuasse a essere monitorato ambulatorialmente.

I suoi medici hanno scritto sull’American Journal of Case Reports: “Il paziente è stato curato con successo, con regressione delle lesioni e miglioramento del mal di testa”.

Ma erano sconcertati da come fosse stato infettato.

Precedenti infezioni simili erano emerse in pazienti che avevano viaggiato in zone remote del Sud America, dell’Africa e dell’Asia, dove erano entrati inavvertitamente in contatto con escrementi di maiale.

L’unico viaggio recente dell’uomo era stata una crociera alle Bahamas due anni prima, dove era improbabile che contraesse l’infezione.

Interrogato ulteriormente dai medici, l’uomo “ammise di aver mangiato pancetta poco cotta e non croccante per gran parte della sua vita”, si legge nel rapporto.

In base alle sue abitudini alimentari, i medici conclusero che la sua “preferenza perenne per la pancetta morbida” potrebbe averlo portato a mangiarla poco cotta, causando la teniasi – la forma intestinale dell’infezione da tenia – che si è poi diffusa.

Come cuocere la carne di maiale

I responsabili sanitari raccomandano di cuocere la carne di maiale ad almeno 63 °C, sebbene possa essere difficile controllare la temperatura della pancetta poiché è un taglio di carne molto sottile.

Ma se cotta fino a diventare croccante, avrebbe dovuto raggiungere una temperatura di sicurezza, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

I medici hanno affermato: “Il consumo di carne di maiale poco cotta è un fattore di rischio teorico.

È storicamente molto raro imbattersi in carne di maiale infetta negli Stati Uniti e il nostro caso potrebbe avere implicazioni per la salute pubblica”.

Secondo il sito web Food Republic, il modo migliore per garantire che la pancetta sia ben cotta senza bruciarsi è “lasciarla riposare a temperatura ambiente per circa 15 minuti prima di cuocerla”.

“Il grasso freddo della pancetta non si scioglie alla stessa velocità della carne circostante che impiega a diventare croccante”, afferma il sito web.

A seconda di quando si decide di togliere la carne dalla padella, questo potrebbe causare la formazione di zone carbonizzate o gommose che non saranno deliziose per nessuno.