Il reflusso gastroesofageo rappresenta una patologia diffusa che coinvolge un’ampia fascia della popolazione, con sintomi che variano dalla semplice acidità a quadri clinici più complessi e invalidanti.

Quando i trattamenti farmacologici e le modifiche dello stile di vita non risultano efficaci, la chirurgia può diventare l’unica soluzione per migliorare significativamente la qualità di vita del paziente. Ma chi è candidato all’intervento e cosa comporta esattamente questa scelta terapeutica?

Reflusso gastroesofageo: quando la terapia medica non basta

Il reflusso gastroesofageo si verifica quando l’acido contenuto nello stomaco risale nell’esofago, causando irritazione e infiammazione della mucosa esofagea. Nella maggior parte dei casi, il problema viene gestito con farmaci inibitori della pompa protonica e modifiche alimentari e comportamentali. Tuttavia, in presenza di sintomi persistenti, complicanze come l’esofagite severa, stenosi o metaplasia di Barrett, la chirurgia può rappresentare un’opzione indispensabile.

Secondo gli studi più recenti, tra cui quelli aggiornati nel 2025, il 10-15% dei pazienti affetti da reflusso non risponde adeguatamente alla terapia farmacologica, rendendo necessario un approccio più invasivo. Il chirurgo specialista valuta attentamente i casi candidabili all’intervento tramite esami diagnostici come l’endoscopia, la pH-metria esofagea e la manometria.

La procedura più diffusa per la cura del reflusso gastroesofageo è la fundoplicatio, un intervento che prevede l’avvolgimento della parte superiore dello stomaco attorno all’esofago inferiore per rafforzare la valvola esofagea e prevenire il reflusso. Questa tecnica, oggi eseguita quasi esclusivamente con approccio laparoscopico, offre diversi vantaggi: riduzione del dolore post-operatorio, tempi di recupero più brevi e minori complicanze rispetto alla chirurgia tradizionale.

I pazienti candidati a questo tipo di intervento sono tipicamente coloro che presentano:

In casi selezionati, può essere indicata anche la procedura LINX, un dispositivo magnetico impiantato laparoscopicamente che rafforza lo sfintere esofageo inferiore senza alterare la fisiologia della deglutizione. Questa tecnica, approvata e diffusa soprattutto negli ultimi anni, rappresenta una valida alternativa per pazienti con reflusso moderato che non vogliono o non possono sottoporsi alla fundoplicatio.

L’intervento chirurgico per il reflusso gastroesofageo non è una soluzione immediata e definitiva; richiede un percorso di recupero e adattamento. Nelle prime settimane post-operatorie, è comune avvertire difficoltà nella deglutizione e sensazione di gonfiore addominale, sintomi che generalmente migliorano con il tempo e con una dieta graduale.

Il follow-up medico è fondamentale per monitorare l’efficacia dell’intervento e prevenire complicanze. Circa l’80-90% dei pazienti riferisce un miglioramento significativo della sintomatologia e una riduzione o completa sospensione della terapia farmacologica a lungo termine.

È importante sottolineare che la chirurgia non elimina la necessità di uno stile di vita sano: evitare cibi irritanti, mantenere un peso corporeo adeguato e non fumare restano pilastri essenziali per il successo terapeutico. I progressi della tecnologia e delle tecniche chirurgiche continuano a migliorare i risultati, rendendo la chirurgia per il reflusso gastroesofageo un’opzione sempre più sicura e accessibile. Tuttavia, la decisione deve essere sempre condivisa tra paziente e team medico, valutando rischi, benefici e aspettative realistiche.

In presenza di sintomi persistenti o complicanze legate al reflusso, consultare uno specialista gastroenterologo è il primo passo per una diagnosi accurata e una pianificazione terapeutica personalizzata.