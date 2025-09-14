Farsi rompere le gambe e allungarle, pagando migliaia di dollari o euro o sterline, può sembrare follia.

Eppure per molti uomini essere bassi è una maledizione.

Sembra una tortura medievale, dalle barre di metallo inserite nelle ossa segate ai mesi di straziante convalescenza.

Ma per alcuni, recarsi in Turchia, alla clinica Wanna Be Taller di Istanbul, per guadagnare qualche centimetro è un prezzo (molto alto) di 32.000 dollari (24.000 sterline) inclusi mesi di soggiorno in hotel e fisioterapia, che vale la pena pagare, scrive Ruth Michelson sul Guardian.

La giornalista inglese mette al centro del suo racconto il caso di un uomo di 38 anni che per pudore chiama Frank.

Con un’altezza di 1,67, leggermente inferiore all’altezza media maschile mondiale, Frank sente di aver vissuto la vita “da uomo basso”. Ma basta parlare con qualsiasi paziente della clinica Wanna Be Taller di Istanbul, dove Frank ha scelto di sottoporsi all’allungamento delle gambe, per rendersi conto che la bassezza è relativa. Anche uomini alti più di 1,80 m si sono sottoposti alla procedura.

Gambe allungate a Istanbul

Uno dice di aver avuto bisogno di un intervento chirurgico per “correggere” le gambe arcuate e ha deciso di aumentare di altezza allo stesso tempo.

Una donna bionda e snella – un raro esempio di paziente qui – che era alta 1,60 m prima dell’intervento,afferma che la bassa statura “è l’ultimo pregiudizio accettabile nella società” per spiegare perché si è sottoposta all’intervento per guadagnare 5 cm. (La clinica offre anche interventi di accorciamento delle gambe, sebbene questo sia molto meno comune; finora solo nove pazienti l’hanno fatto, principalmente donne.)

Frank, nel frattempo, è determinato a diventare più alto della moglie Emilia – che è alta 1,65 m – guadagnando 9 cm, poco più degli 8,5 cm che i medici gli hanno detto essere il massimo che i suoi muscoli e tendini possono gestire in sicurezza. Questo lo porterebbe a 1,75 metri.Il suo sogno è semplice: essere di altezza media.

Un segnale acustico avverte che è ora di inserire una chiave nella staffa metallica sul lato della coscia di Frank e girarla, forzando la separazione delle barre che sono state inserite nei suoi femori. Nuovo osso cresce nello spazio tra i femori, un millimetro alla volta. Ogni giro di chiave determina quanto il paziente può crescere.

Un ferro nelle ossa, tortura medievale

Cinque giri di chiave al giorno significano che può guadagnare poco più di un millimetro al giorno per 10 settimane. Non è privo di sfide: “A volte il dolore ai nervi mi distrugge”.

A un osservatore superficiale, l’allungamento delle gambe sembra una forma di tortura medievale, quando un fisioterapista solleva delicatamente ciascuna delle nuove gambe di Frank mentre lui gemeva di dolore: raddrizzare i muscoli posteriori della coscia sembrava impossibile, come se potessero spezzarsi.

È in fase di recupero dal primo di due interventi chirurgici: questo gli ha rotto i femori per inserire barre metalliche e aggiungere fissatori. Il secondo rimuoverà i fissatori dopo aver completato la procedura di avvitamento, tra tre mesi. Alcuni pazienti scelgono di farsi rompere le tibie invece, o in aggiunta, nel tentativo di essere ancora più alti.

Se farsi tagliare a metà le ossa delle gambe sembra già abbastanza doloroso, la vera agonia arriva dopo. Nascosti alla periferia di Istanbul, in un hotel costruito con quello che sembra cartongesso e finta foglia d’oro, circa 20 pazienti sottoposti a intervento di allungamento delle gambe trascorrono le loro giornate ossessionati dai loro muscoli e tendini, assicurandosi che si allunghino per accogliere le nuove ossa.

Ciò significa fisioterapia quotidiana per imparare a camminare di nuovo, anticoagulanti, massaggi e molti antidolorifici. Sebbene esistano poche statistiche globali sul numero di persone che scelgono di sottoporsi a questo trattamento ogni anno, una società indiana di ricerche di mercato ha stimato che il settore globale dell’allungamento degli arti crescerà a dismisura entro il 2030, raggiungendo un valore di 8,6 miliardi di dollari.

Dal punto di vista della clinica, i rischi derivano dal fatto che i pazienti non seguono una rigorosa routine di cure postoperatorie, ma possono verificarsi problemi e persino decessi.

Coaguli di sangue, problemi articolari, mancata crescita di nuovo tessuto osseo, lesioni dei vasi sanguigni, cicatrici e dolore cronico sono tutte potenziali complicazioni, così come la “sindrome della ballerina”, in cui i tendini d’Achille non riescono ad allungarsi adeguatamente, costringendo i piedi a formare un arco esagerato e impedendo al paziente di camminare.

L’anno scorso, un paziente arrivato in aereo dall’Arabia Saudita è morto a causa di un coagulo di sangue 16 giorni dopo essersi sottoposto a un intervento di allungamento delle gambe.

L’idea che la frattura ossea possa fornire un modo per accorciare o allungare un arto è ampiamente attribuita al chirurgo sovietico Gavriil Abramovich Ilizarov, che sviluppò la “tecnica Ilizarov” in Russia nel 1951. Questa prevedeva l’aggiunta di anelli metallici esterni attorno a un osso rotto per stabilizzarlo, tenuti in posizione da perni o fili metallici.

Se il paziente desidera crescere, il telaio può essere utilizzato per allontanare le sezioni l’una dall’altra; Ilizarov scoprì che tra di esse cresce nuovo osso, aumentando la lunghezza. La sua tecnica è stata da allora adottata a livello globale.

Sebbene tecniche più sofisticate siano ormai diffuse, il principio rimane invariato.

Il Ministero della Salute cinese ha vietato l’allungamento estetico delle gambe nel 2006, temendo i pericoli per i pazienti in un settore in crescita e non regolamentato, ma la pratica è persistita altrove.

I trattamenti privati ​​nel Regno Unito possono costare oltre 50.000 sterline, con alcuni chirurghi che chiedono 240.000 sterline per allungare due ossa di ciascuna gamba. Ciò che spinge un numero crescente di chirurghi a volare in Turchia da luoghi lontani come l’Australia o il Giappone sono i prezzi più bassi.

Ci sono in ballo problemi di mascolinità. Uno studio recente ha dimostrato che i giovani uomini nel Regno Unito ora spendono più delle donne per “ritocchi” minimamente invasivi come le iniezioni di Botox, che alcuni medici ora chiamano scherzosamente “Brotox”.