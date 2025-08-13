La nuova tendenza sui social è la Sunburn Challenge, ossia far vedere a tutti le proprie scottature provocate da un’esposizione prolungata al sole dovuta alla mancanza di protezione solare. Il gioco consiste nel mostrare le scottature con accanto le parti del corpo protette dal costume come “prova”.

L’hashtag #sunburnttanlines ha superato i 200 milioni di visualizzazioni, soprattutto su TikTok, conquistando anche molti influencer. Ora però, gli esperti avvertono del rischio che si corre: le conseguenze per la salute possono essere molto gravi e possono portare al melanoma, un tumore della pelle tra i più pericolosi. E il dermatologo Antonio Costanzo, sul Corriere mette in allerta anche sul rischio di ritrovarsi a 30 anni con la “pelle di un 60enne”.

Della vicenda se n’è occupato anche il Codacons che ha scritto al ministero della Salute denunciando questo comportamento. Secondo l’associazione di consumatori si tratta di una vera emergenza sanitaria aggravata dalla vulnerabilità degli utenti più giovani. Da qui la richiesta di un’azione coordinata con il ministero della Salute per bloccare la diffusione di questi contenuti e promuovere un uso consapevole dei social.

Il ministero ha fatto sapere in una nota di aver accolto l’istanza del Codacons annunciando contromisure. L’obiettivo è diffondere messaggi di prevenzione e, se necessario, coinvolgere esperti per campagne di sensibilizzazione. Si valuta anche un contatto diretto con le piattaforme social per chiedere interventi concreti contro la circolazione di contenuti pericolosi. In caso di mancata azione da parte delle piattaforme verrà chiamata in causa l’Agcom, la Polizia Postale o il Nas.