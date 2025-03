Svapo fa male alla salute, svanisce il sogno di milioni dí fumatori. Uno studio in corso in Inghilterra rivela effetti collaterali mortali: malattie cardiache, insufficienza d’organo, demenza

Lo studio della Manchester Metropolitan University sugli effetti a lungo termine dello svapo, che dovrebbe concludersi il mese prossimo e visto in esclusiva dal Mirror, è destinato a smantellare il consiglio secondo cui le sigarette elettroniche sono un’alternativa più sana alle sigarette

Reagiscono le aziende: la dott. Marina Murphy, portavoce scientifica della UK Vaping Industry Association, respinge i risultati dello studio, affermando: “Milioni di persone utilizzano prodotti per lo svapo in modo sicuro da molti anni. Tutti i dati disponibili suggeriscono che è improbabile che lo svapo superi il 5% dei rischi per la salute associati alle sigarette”.

Ma seguiamo il racconto che Matt Roper fa sul Mirror. Se arrivate in fondo e non lo avete ancora fatto, smetterete di fumare o svapare all’istante.

Svapo più pericoloso delle sigarette?

Svapare, scrive Matt Roper, potrebbe essere più pericoloso per il corpo delle sigarette, esponendo gli utilizzatori a lungo termine al rischio di demenza, malattie cardiache e insufficienza d’organo, secondo l’autore di uno studio esplosivo.

L’inalazione di vapore di nicotina dalle sigarette elettroniche è stata descritta dal Servizio Sanitario Nazionale come “sostanzialmente meno dannosa del fumo”. Ma il Dott. Maxime Boidin, responsabile del primo studio controllato al mondo sugli effetti a lungo termine dello svapo presso la Manchester Metropolitan University, che si concluderà a marzo, ritiene che la minaccia per la salute dei vapers sia ancora peggiore, perché è molto più difficile da controllare.

Aggiunge: “I fumatori tendono a uscire e fumare, e una volta finita una sigaretta devono accenderne un’altra per continuare. Ma con lo svapo, continui a fumare ed è molto più difficile sapere quante boccate hai fatto. È molto più facile svapare ininterrottamente perché puoi farlo in luoghi in cui fumare potrebbe essere meno accettabile”.

Sconvolto dalle sue stesse scoperte, afferma: “Quello che abbiamo scoperto è che i pericoli per chi continua a svapare non sono diversi da quelli dei fumatori.

All’inizio (dello studio) credevo anche che svapare fosse più benefico del fumo. Oggigiorno si vedono molte più persone che svapano perché non pensano che sia poi così male. Molti saranno inorriditi nello scoprire la verità”.

Durante lo studio presso l’Institute of Sport dell’università, i partecipanti, di età compresa tra 18 e 45 anni, con un’età media di 27 anni e livelli simili di forma fisica e attività fisica, sono stati sottoposti a regolari test da sforzo per misurare l’elasticità dei loro vasi sanguigni e la velocità del flusso sanguigno al cervello.

Per 12 ore prima del test, hanno consumato solo acqua e hanno rinunciato a svapare, fumare e fare esercizio fisico. Secondo il dott. Boidin, il test di dilatazione mediata (FMD), in cui un bracciale viene posizionato sul braccio del partecipante e gonfiato per limitare il flusso sanguigno, prima di essere rilasciato per misurare quanto si espande l’arteria man mano che passa più sangue, ha prodotto i risultati più evidenti.

Abbiamo partecipato allo studio nelle sue ultime settimane e abbiamo visto che fumatori e svapatori hanno ottenuto una lettura piatta, segnalando pareti arteriose danneggiate che non possono più dilatarsi, un segno quasi certo di futuri gravi problemi cardiovascolari. Ulteriori test hanno dimostrato che il flusso sanguigno nei fumatori e negli svapatori è similmente compromesso, rendendoli a rischio di sviluppare disfunzioni cognitive, inclusa la demenza.

Il dott. Boidin, docente senior di riabilitazione cardiaca, ritiene che il danno sia dovuto all’infiammazione causata dalla nicotina, così come ai metalli e alle sostanze chimiche presenti nelle sigarette elettroniche, che includono glicole propilenico e glicerina vegetale. È noto che sostanze negli aromi chimici come il composto carbonilico causano infiammazione e stress ossidativo, che possono portare a danni alla parete interna delle arterie e alla morte cellulare.



Milioni di fumatori di svapo

Afferma: “Quando metti questa miscela di metalli e sostanze chimiche nel tuo corpo non puoi aspettarti che non accada nulla”. L’uso dello svapo nel Regno Unito è esploso da quando le prime sigarette elettroniche sono arrivate qui nel 2005. Ora ci sono 5,1 milioni di persone di età pari o superiore a 16 anni in Gran Bretagna, circa una su dieci, che usano lo svapo, secondo i dati dell’anno scorso dell’Office for National Statistics. I tassi di svapo erano più alti tra le persone di età compresa tra 16 e 24 anni, al 15,8%. Un milione di persone in Inghilterra ora svapa, nonostante non siano mai state fumatori abituali, un aumento di sette volte in tre anni, secondo uno studio dell’University College di Londra pubblicato sul The Lancet Public Health Journal. E, nonostante i recenti allarmi sullo svapo, come la morte quest’anno della star di Hollyoaks Paul Danan, di 46 anni, che mesi prima aveva rivelato di aver dovuto essere rianimato dopo aver sofferto di insufficienza respiratoria causata dallo svapo eccessivo, Public Health England continua a consigliare che “lo svapo presenta una piccola frazione dei rischi del fumo”. Sono emersi altri casi scioccanti di polmoni collassati, svenimenti o vomito di liquido verde minaccioso, collegati allo svapo intenso. Il dott. Boidin, i cui risultati dello studio saranno pubblicati presto, afferma di avere prove che i livelli di forma fisica, anche nei giovani svapatori, possono essere compromessi.

Uno dei volontari dello studio, Adam Petrulevic, uno studente magistrale di 25 anni che studia forza e condizionamento all’università, dice di svapare “senza smettere”. “Non ho mai fumato veramente, ma ho iniziato a svapare due anni fa”, dice. “Ho sempre pensato che fosse molto meno dannoso del fumo.

faccio una boccata ogni pochi minuti e mi fermo solo quando vado a dormire. Una svapata da 500 boccate mi durava qualche giorno, ma ora non è nemmeno un giorno. Ora sono a 3.500 boccate, il che dovrebbe durare più di una settimana, ma le finisco in tre giorni”.

Sono emersi altri casi scioccanti di polmoni collassati, svenimenti o vomito di liquido verde minaccioso, collegati allo svapo eccessivo. Il dott. Boidin, che intende pubblicare i suoi risultati il ​​prima possibile dopo la conclusione dello studio, afferma di avere anche prove che lo svapo compromette i livelli di forma fisica delle persone, anche nei giovani svapatori.

Crede che lo svapo possa in realtà essere più pericoloso del fumo perché è molto più difficile sapere quando smettere. “