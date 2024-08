Salva i tuoi capelli dai danni del cloro così: il ‘segreto’ che gli esperti non riveleranno mai

È possibile proteggere i capelli dal cloro seguendo i consigli degli esperti: così semplici che diventeranno routine.

L’estate è ormai entrata nel vivo, è esplosa con le sue temperature roventi e con un’afa che spesso non lascia scampo. Le spiagge sono sempre più affoltate e i luoghi di villeggiatura iniziano a riempirsi di turisti che provengono da ogni dove. In molti sono orma in vacanze e altri si stanno preparano per concedersi finalmente un po’ di relax.

Che sia al mare, in piscina o anche in montagna non importa, ciò che conta è staccare la spina, anche solo per qualche giorno, e ritrovare la pace dei sensi. Ovviamente, per chi decide di esporsi al sole, è importante farlo con le dovute precazioni per evitare danni alla pelle.

Ma non solo, perché oltre alle creme solari, sarà altrettanto importante usare prodotti specifici anche per la protezione dei capelli, che troppo spesso vengono trascurati, rischiando di ritrovarsi a fine stagione, con dei danni anche piuttosto evidenti e dispendiosi.

Proteggere i capelli dal cloro non è mai stato così facile: i trucchi degli hair-stylist per una chioma da urlo

Se i raggi del sole possono diventare i peggiori nemici della pelle, salsedine e cloro lo possono essere per i capelli. Infatti, è soprattutto il cloro presente all’interno delle piscine a creare i danni maggiori. La sua particolare composizione, infatti, tende a schiarirli, a seccarli e li rende particolarmente secchi e sfibrati

Fortunatamente, gli esperti hanno sempre l’asso nella manica consigliando alcuni piccoli passaggi da seguire, per ridurre al minimo i danni. Piccole accortezze da avere ogni giorno, che eviteranno la peggio.

La prima cosa importante da fare è avere sempre con sé un olio solare adatto per i capelli. Sarà necessario applicarlo prima dell’esposizione al sole e prima del bagno in piscina. In pratica, si dovrà usare la stessa attenzione che si usa per la classica crema solare. Indossare una cuffia, impedirà al cloro di ‘attaccare’ i capelli e per evitare danni, meglio ancora mettere una doppia cuffia, di nylon sulla cute e di silicone sopra.

Alla fine di ogni bagno è importante risciacquare i capelli con acqua dolce in modo tale da eliminare ogni eventuale residuo di cloro. Riapplicare lo spray protettivo e pettinare i capelli con una spazzolo a setole morbide e che non sia troppo aggressiva.

Infine, nel momento in cui si laveranno i capelli è bene usare uno shampoo specifico per la propria tipologia di capelli. Applicare poi una maschera ristrutturante ed evitare, soprattutto in estate, l’uso eccessivo di piastre e ferri per capelli.