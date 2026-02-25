Il sipario del Teatro Ariston si è aperto sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Carlo Conti. Una prima serata densa, caratterizzata da un ritmo serrato e da una gestione dello show che punta tutto sulla musica, limitando i fronzoli e cercando di riportare la gara al centro del villaggio.

Al termine di una maratona musicale che ha visto sfilare tutti i trenta artisti in gara, Carlo Conti ha svelato i nomi dei cinque artisti più votati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Come da regolamento, però, non è stata annunciata una graduatoria di merito: i nomi sono stati comunicati in ordine puramente casuale, rendendo impossibile sapere chi stia realmente guidando la classifica generale in questo momento. I cinque della top 5 sono Arisa, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga e l’inedito duo formato da Fedez e Marco Masini. Restano fuori dai riflettori, per ora, altri nomi attesissimi, ma la partita è appena iniziata e il peso del televoto deve ancora farsi sentire.

Il Sanremo di Carlo Conti

L’impronta di Carlo Conti si è avvertita chiaramente nella gestione dei tempi. Consapevole delle critiche alle edizioni chilometriche del passato, il conduttore ha ironizzato sulla sua voglia di andare a dormire presto, cercando di mantenere un ritmo costante nonostante i 30 Big in gara. Al suo fianco, la scelta di puntare su Can Yaman si è rivelata vincente dal punto di vista dell’immagine e dell’attenzione mediatica. L’attore turco, visibilmente emozionato ma a suo agio nel ruolo di co-conduttore, ha catalizzato l’attenzione del pubblico femminile e non solo, portando un tocco di internazionalità sul palco più importante d’Italia.

La serata è stata arricchita dalla presenza di Laura Pausini, che ha affiancato Conti nel debutto. La chimica tra i tre padroni di casa ha funzionato, alternando momenti di istituzionalità tipici dello stile Rai a siparietti più leggeri che hanno aiutato a smorzare la tensione della gara.

Polemiche e gaffe: il caso “Repupplica” e l’AI

Non è Sanremo se non succede qualcosa di imprevisto. Mentre sul palco si susseguivano le canzoni, i social sono esplosi per una clamorosa svista grafica della regia Rai. Durante un momento istituzionale, sullo schermo è apparsa la scritta “Repupplica” anziché “Repubblica”, un errore di battitura che è diventato immediatamente virale, scatenando l’ironia feroce del web.