Sanremo 2026 seconda serata, cosa è successo? Top 5 con sorpresa, Achille Lauro e l’emozione di Fausto Leali
La 76esima edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo con una seconda serata che ha saputo mescolare il rigore istituzionale di Carlo Conti all’energia trasgressiva dei suoi compagni di viaggio.
Se il debutto era stato all’insegna della curiosità, il secondo appuntamento ha confermato che la gara è più aperta che mai, con il pubblico da casa e le radio che hanno iniziato a rimescolare le carte rispetto ai primi verdetti della critica. Tra esibizioni intense, una co-conduzione a più voci e qualche giallo nel dietro le quinte, l’Ariston ha vissuto una notte di grande musica e spettacolo puro.
La classifica della seconda serata: il pubblico premia Tommaso Paradiso e Nayt
Il momento della verità è arrivato a notte inoltrata, quando Carlo Conti ha svelato la Top 5 della seconda serata, frutto del voto combinato del Televoto e della Giuria delle Radio.
A differenza della prima serata, dove la Sala Stampa aveva dato spazio a sonorità più ricercate, il voto popolare ha spinto in alto nomi dal forte appeal radiofonico. In un ordine rigorosamente casuale per non influenzare la finale, i cinque nomi che hanno dominato la serata sono stati Tommaso Paradiso, apparso in splendida forma, il rapper Nayt, la collaudata coppia Fedez & Marco Masini, Ermal Meta e il duo composto da LDA & Aka 7even.
Questa cinquina delinea un quadro interessante: la riconferma di Fedez e Masini, già presenti tra i preferiti dei giornalisti, li proietta verso il ruolo di seri candidati al podio finale. Tuttavia, l’irruzione di Paradiso e della quota urban rappresentata da Nayt dimostra quanto il giudizio del pubblico da casa possa essere determinante nel ribaltare le gerarchie provvisorie.
Achille Lauro e il giallo della scaletta: l’incontro mancato con Fedez
Uno dei protagonisti assoluti della serata è stato Achille Lauro, nel ruolo di co-conduttore d’eccezione. Con un impeccabile abito bianco e una preziosa collana di rubini e diamanti, l’artista ha portato sul palco la sua cifra stilistica fatta di eccesso ed eleganza, riuscendo nell’impresa di non oscurare i cantanti in gara ma anzi valorizzandoli con presentazioni mai banali.
Eppure, non è mancato un pizzico di mistero che ha subito infiammato i social: una modifica dell’ultimo minuto nella scaletta avrebbe evitato l’incrocio diretto sul palco tra Lauro e Fedez.
Secondo le indiscrezioni circolate freneticamente nei corridoi dell’Ariston, i due avrebbero dovuto condividere un momento di presentazione che è stato invece dirottato verso altri protagonisti per evitare possibili tensioni in diretta.
Nonostante il mancato “faccia a faccia”, lo show è proseguito senza intoppi grazie anche alla verve comica di Lillo Petrolo e alla versatilità di Pilar Fogliati, che hanno affiancato Conti garantendo momenti di leggerezza molto apprezzati dal pubblico.
Emozioni e sport: Fausto Leali e le regine della neve
La musica di qualità ha trovato il suo apice nell’omaggio a Fausto Leali, ospite d’onore che ha letteralmente infiammato il teatro con i suoi classici senza tempo, dimostrando che la “voce nera” della musica italiana non ha perso un grammo del suo fascino ruggente.
Anche lo sport è stato protagonista della seconda serata, con la presenza delle campionesse olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida, che hanno portato una ventata di orgoglio tricolore sul palco.
Un altro momento di grande impatto emotivo è stato l’omaggio alle vittime di Crans Montana eseguito da Achille Lauro, che ha interpretato il brano “Perdutamente”, confermando come il Festival sappia essere anche cassa di risonanza per temi civili e di memoria collettiva.
Nuove proposte: Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale
La seconda serata ha dato spazio anche al futuro della musica italiana con la sfida tra le Nuove Proposte. Al termine delle esibizioni, il verdetto è stato chiaro: Nicolò Filippucci e Angelica Bove hanno staccato il pass per la finalissima di categoria, superando la concorrenza grazie a performance solide e una personalità artistica che ha già convinto sia i tecnici che il pubblico. Angelica Bove, in particolare, sembra aver ereditato quel calore soul che tanto piace alla nuova discografia, confermando le aspettative dei fan che l’avevano già seguita nei mesi precedenti.
Cosa ci aspetta nella terza serata
Nella terza serata sarà il turno dei restanti 15 artisti in gara, tra cui i super favoriti della prima ora come Arisa e Serena Brancale, che dovranno confermare il gradimento della stampa anche presso il grande pubblico. L’attesa è altissima anche per i nuovi ospiti internazionali: il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere la super star Alicia Keys, che si esibirà in un inedito duetto con Eros Ramazzotti, promettendo uno dei momenti musicalmente più alti di tutta l’edizione.