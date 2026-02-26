La 76esima edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo con una seconda serata che ha saputo mescolare il rigore istituzionale di Carlo Conti all’energia trasgressiva dei suoi compagni di viaggio.

Se il debutto era stato all’insegna della curiosità, il secondo appuntamento ha confermato che la gara è più aperta che mai, con il pubblico da casa e le radio che hanno iniziato a rimescolare le carte rispetto ai primi verdetti della critica. Tra esibizioni intense, una co-conduzione a più voci e qualche giallo nel dietro le quinte, l’Ariston ha vissuto una notte di grande musica e spettacolo puro.

La classifica della seconda serata: il pubblico premia Tommaso Paradiso e Nayt

Il momento della verità è arrivato a notte inoltrata, quando Carlo Conti ha svelato la Top 5 della seconda serata, frutto del voto combinato del Televoto e della Giuria delle Radio.

A differenza della prima serata, dove la Sala Stampa aveva dato spazio a sonorità più ricercate, il voto popolare ha spinto in alto nomi dal forte appeal radiofonico. In un ordine rigorosamente casuale per non influenzare la finale, i cinque nomi che hanno dominato la serata sono stati Tommaso Paradiso, apparso in splendida forma, il rapper Nayt, la collaudata coppia Fedez & Marco Masini, Ermal Meta e il duo composto da LDA & Aka 7even.

Questa cinquina delinea un quadro interessante: la riconferma di Fedez e Masini, già presenti tra i preferiti dei giornalisti, li proietta verso il ruolo di seri candidati al podio finale. Tuttavia, l’irruzione di Paradiso e della quota urban rappresentata da Nayt dimostra quanto il giudizio del pubblico da casa possa essere determinante nel ribaltare le gerarchie provvisorie.

Achille Lauro e il giallo della scaletta: l’incontro mancato con Fedez

Uno dei protagonisti assoluti della serata è stato Achille Lauro, nel ruolo di co-conduttore d’eccezione. Con un impeccabile abito bianco e una preziosa collana di rubini e diamanti, l’artista ha portato sul palco la sua cifra stilistica fatta di eccesso ed eleganza, riuscendo nell’impresa di non oscurare i cantanti in gara ma anzi valorizzandoli con presentazioni mai banali.

Eppure, non è mancato un pizzico di mistero che ha subito infiammato i social: una modifica dell’ultimo minuto nella scaletta avrebbe evitato l’incrocio diretto sul palco tra Lauro e Fedez.