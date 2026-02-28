Sanremo serata cover: trionfa Ditonellapiaga, Sayf incanta con il suo blues e scoppia il caso Gassmann
La serata delle Cover di Sanremo 2026 si conferma il cuore pulsante del Festival. È la notte in cui il Teatro Ariston si trasforma in una macchina del tempo, tra omaggi alla grande musica italiana e internazionale, duetti sorprendenti e momenti destinati a far discutere.
Il trionfo di Ditonellapiaga e Tony Pitony
A conquistare la vittoria sono Ditonellapiaga e Tony Pitony, capaci di riportare sul palco l’eleganza swing di “The Lady Is a Tramp”, classico intramontabile reso celebre da Frank Sinatra. La scelta di portare sul palco un brano swing così ritmato è stata vincente, capace di convincere all’unanimità sia la Sala Stampa che il pubblico a casa tramite il Televoto di Sanremo e confermando l’artista come una delle figure più eclettiche del panorama attuale.
Sayf porta il suo blues e si consacra showman con Alex Britti e Mario Biondi
Terzo posto per Arisa
Le polemiche di Alessandro Gassmann
Il momento che ha acceso la discussione è arrivato durante l’esibizione di Tredici Pietro, in gara tra i Big, che per la serata Cover ha scelto di interpretare “Vita”. A sorpresa, sul palco del Teatro Ariston è salito suo padre, Gianni Morandi. L’abbraccio finale e l’ovazione del pubblico hanno reso l’esibizione un momento molto emotivo.
Poco dopo, però, è intervenuto Alessandro Gassmann, che sui social ha espresso perplessità sulla gestione delle regole.
Nel messaggio, Gassmann ha fatto riferimento a una regola del Festival secondo la quale un parente di un artista in gara non dovrebbe comparire sul palco, spiegando che a lui era stato impedito di partecipare all’evento proprio per questo motivo quando aveva chiesto di presentare una sua produzione televisiva (la serie Guerrieri, in partenza su Rai 1).
La sorpresa di vedere Morandi gli ha fatto contestare una presunta incoerenza nel modo in cui le regole sono state applicate: secondo lui, se certi vincoli valgono davvero, dovrebbero valere per tutti allo stesso modo.
Lo sfogo di Gassmann, caratterizzato da un tono diretto e da un commento colorito, è stato poi in parte rimosso dal suo profilo, ma ha comunque alimentato il dibattito tra fan e addetti ai lavori su equità e trasparenza nel regolamento del Festival
La top 10 completa della serata Cover
Ecco i primi dieci classificati secondo la giuria mista e il televoto nella quarta serata:
- 1° Ditonellapiaga e TonyPitony – The Lady Is A Tramp
- 2° Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit The Road Jack
- 3° Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- 4° Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- 5° Tredici Pietro con Gianni Morandi – Vita
- 6° Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- 7° LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- 8° Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- 9° Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- 10° Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà