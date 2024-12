Cosa non bisogna fare quando si preleva al bancomat: può essere molto pericoloso e il conto corrente può essere svuotato.

Nel mondo odierno, dove la tecnologia continua a evolversi a un ritmo vertiginoso, anche le tecniche di frode si adattano e si perfezionano, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri conti bancari. Una delle pratiche più comuni e apparentemente innocue, che si fa quando si effettua un prelievo al bancomat, può trasformarsi in un potenziale rischio se non gestita con la dovuta attenzione.

Anche ciò che può sembrare un’azione innocua può rivelarsi rischiosa e invece bisogna adottare misure di sicurezza adeguate può fare la differenza tra mantenere il controllo sui propri fondi o rischiare di ritrovarsi con il conto svuotato. Essere informati e vigili è il primo passo verso una gestione finanziaria sicura ed efficace.

I rischi nascosti del bancomat

Quando si preleva denaro al bancomat, molti di noi hanno l’abitudine di stampare la ricevuta per tenere traccia delle transazioni. Questa ricevuta fornisce dettagli come l’importo prelevato, la data, l’ora e, in alcuni casi, anche parte del numero del conto bancario. Sebbene queste informazioni possano sembrare innocue, nelle mani sbagliate possono essere utilizzate per scopi fraudolenti.

Una delle tecniche di frode più comuni è chiamata “shoulder surfing,” dove i truffatori osservano da vicino le persone mentre inseriscono il PIN o ritirano denaro. In combinazione con una ricevuta lasciata incustodita, i malintenzionati possono raccogliere abbastanza informazioni per tentare di accedere al conto bancario della vittima. Anche se le banche adottano misure di sicurezza avanzate, la combinazione di dati estrapolati da diverse fonti può mettere a rischio il conto del cliente.

Inoltre, un’altra minaccia è rappresentata dagli “skimmer,” dispositivi installati illegalmente sui bancomat per catturare le informazioni della carta. Anche se la ricevuta non contiene informazioni complete sulla carta, può fornire indizi sufficienti per i truffatori esperti, che potrebbero collegare i dati con altre informazioni rubate per perpetrare frodi.

Come proteggersi dalle frodi al bancomat

Per mitigare questi rischi, è essenziale adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, è consigliabile evitare di stampare la ricevuta se non strettamente necessario. Molte banche offrono la possibilità di ricevere notifiche elettroniche o visualizzare le transazioni tramite app sicure, riducendo così la necessità di documentazione cartacea. Nel caso in cui si decida comunque di stampare la ricevuta, è fondamentale distruggerla accuratamente prima di gettarla. Utilizzare un distruggi documenti o strappare la ricevuta in piccoli pezzi può impedire ai truffatori di ricostruire le informazioni.

Un altro suggerimento importante è quello di prestare attenzione all’ambiente circostante mentre si utilizza il bancomat. Evitare di prelevare denaro in luoghi poco illuminati o isolati, e coprire il tastierino con l’altra mano mentre si inserisce il PIN. Queste semplici misure possono prevenire il “shoulder surfing” e proteggere la propria privacy.

È importante anche monitorare regolarmente il proprio conto bancario per individuare eventuali transazioni sospette. Le banche offrono servizi di alert via SMS o email per segnalare operazioni anomale, permettendo di agire tempestivamente in caso di frode. Mantenere un controllo costante delle proprie finanze è una delle difese più efficaci contro le attività fraudolente.