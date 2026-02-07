Lidl propone ad un prezzo mai così basso l’accessorio da tenere assolutamente in casa per la sicurezza di tutta la famiglia.

Per la sicurezza di tutta la famiglia, in ogni casa, dev’essere necessariamente presente un oggetto in grado di dare l’allarme in caso di pericolo. Quello che sembra, infatti, un banale oggetto, in realtà, è un vero e proprio salvavita il cui prezzo può variare andando da 30 euro fino ai 600 euro per quelli super professionali, fondamentali anche negli esercizi commerciali.

Sul volantino delle offerte di questa settimana di Lidl spunta anche quella sull’oggetto che, in tanti sottovalutano ma che in caso di emergenza può davvero salvare la vita. In caso di pericolo, infatti, il fattore tempo è determinante per salvarsi e questo oggetto aiuta a non perdere neanche un secondo.

Perché comprare il rilevatore di fumo in offerta da Lidl

Non tutti i rilevatori di fumo sono uguali. Esistono quelli a ionizzazione, sensibili alle fiamme pulite e quelli fotoelettrici che rilevano gli incendi covanti. Per una maggiore sicurezza, l’ideale è avere in casa dei dispositivi che siano in grado di rilevare entrambi i pericoli. I rilevatori di fumo vanno posizionati nei corridoi, zone di passaggio, camere da letto e soggiorno. Per evitare falsi allarmi, invece, non devono mai essere posizionati nelle immediate vicinanze dei fornelli.

Per essere sicuri di avere un rilevatore di fumo che funzioni effettivamente è fondamentale effettuare un test mensile, cambiare le batterie e pulirlo con l’aspirapolvere o un panno asciutto per rimuovere polvere e ragnatele che potrebbero ostruire l’ingresso del fumo. Investire in un rilevatore di fumo è un passo importante che aumenta le probabilità di sentirsi sicuri a casa e di uscire illesi da una situazione potenzialmente pericolosa.

Motivo per cui Lidl ha deciso di proporlo in offerta. In tutti i punti vendita del famoso discount, infatti, è possibile acquistare un rilevatore di fumo, ideale per stanze di dimensioni comprese tra 20 e 40 m² e con indicatore di batteria scarica, a soli 8,99 euro. Il rilevatore di fumo è coperto da una garanzia di tre anni e sarà disponibile da lunedì 9 febbraio 2026.

Come per molti altri prodotti della linea home che è possibile trovare spesso in offerta tra i corridoi Lidl, è possibile che anche il rilevatore di fumo si esaurisca il giorno stesso in cui parte l’offerta. Per non rischiare, dunque, di non trovarlo più disponibile, recatevi il prima possibile nel più vicino punto vendita.