Potrebbe sembrare una simpatica “invasione” di animaletti ma il problema è molto più serio. Attento a questo dettaglio, è molto sottovalutato.

Trovare degli animaletti in casa, a meno che non soffriate di qualche fobia particolare per una specie di rettili, insetti o roditori, non è qualcosa di così drammatico per l’italiano medio: viviamo in un paese dove la campagna e la montagna sono paesaggi che molti di noi vedono ogni giorno ed è normale che la fauna di questi luoghi, dagli insetti fino ai mammiferi più evoluti, interagisca con noi ogni tanto.

Una delle cose che succedono spesso è che le persone che abitano in città o campagna si trovino un Geco o una lucertola in casa: questi piccoli animali sono in realtà innocui per l’essere umano – a meno che non ne inghiottiate uno mentre dormite! – e anzi, hanno la simpatica caratteristica di caricare gli insetti e potrebbero quindi tenere lontane vere “piaghe” come mosche e zanzare dalla vostra camera se li lasciate in pace.

Tuttavia, il problema è un altro. Se infatti iniziate a trovare abitualmente delle lucertole in casa, beh, qui potreste iniziare a preoccuparvi seriamente e non perché questi animali hanno intenzione di sfrattarvi. L’arrivo di animali di questo tipo in una casa in massa è infatti sintomo di un grave problema non direttamente legato ai rettili. Scopriamo di cosa si tratta e come agire.

Non devi esitare

Dal punto di vista spirituale, la presenza di lucertole in casa viene vista come una cosa positiva in molte culture: nel migliore dei casi infatti, la lucertola viene vista come simbolo di fortuna mentre nel “peggiore” può significare che state per andare incontro ad un grande cambiamento e che non necessariamente questo sarà negativo. Tuttavia ci sono ragioni più pratiche per preoccuparsi se iniziate a vedere questi animali per casa.

Come abbiamo accennato, Gechi e lucertole si nutrono di insetti ed aracnidi. Questo significa che se iniziate ad avvistare troppi animali di questo tipo per casa è possibile che la vostra abitazione sia un luogo particolarmente fruttuoso per cacciarli: il che si traduce nel rischio che abbiate un’infestazione di qualche insetto per casa, dalle fastidiose zanzare ai più spaventosi scarafaggi.

Un altro problema che la presenza di queste bestioline potrebbe segnalare in casa è che c’è qualcosa che non va con infissi e finestre o porte. Avete sigillato bene gli infissi e le cornici delle finestre? La porta si chiude bene? Se questi animali continuano a passare per queste fessure, forse la vostra casa ha qualche piccolo problema strutturale che potrebbe far penetrare fastidiosi spifferi o, ancora una volta, animali meno piacevoli da avere per casa. Meglio dare una controllata il prima possibile, giusto per sicurezza!