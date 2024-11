Se vai a quest’ora alla Lidl diventa una miniera d’oro: non hai idea delle offerte

Alla Lidl ad un’ora del giorno ben precisa ci sono offerte imperdibili capaci di lasciarti a bocca aperta. La confessione di un ex dipendente.

La Lidl è, senza ombra di dubbio, la catena di distribuzione alimentare più conosciuta al mondo per le sue offerte davvero fuori dal comune. Il colosso tedesco è in grado, oggi, di contare su un fatturato di ben oltre i 35 miliardi.

Con 6.200 filiali sparse in tutto il mondo e i suoi 80.000 e più dipendenti, il patron e fondatore Schwarz può ritenersi soddisfatto. L’uomo, figlio di un grossista di frutta, nel 1972 apre il suo primo punto vendita Lidl a Ludwigshafen in Germania. Per utilizzare il nome Schwarz deve acquistarne i diritti da un pittore locale.

L’ora delle offerte alla Lidl: ecco quando conviene

Ora non sappiamo quanto abbia pagato Schwarz per i diritti del nome ma, col senno di poi, possiamo dire che ha fatto bene. La Lidl, oggi, è una realtà affermata ed è certo merito della lungimiranza del suo creatore. Alla fine degli anni ottanta, infatti, la Lidl stentava ancora a decollare ma con la caduta del muro di Berlino e la lungimiranza del suo fondatore le cose sono cambiate.

Schwarz acquistò subito, spiazzando tutti i concorrenti, i diritti sul nuovo mercato tedesco orientale. Il sogno del consumismo veniva esportato, così, anche a chi fino al giorno prima poteva solo immaginarlo e, forse, nemmeno guardarlo in TV. La Lidl raddoppia il suo fatturato in breve tempo e da lì a poco diventa il colosso che, oggi, tutti conosciamo. Le sue offerte imperdibili sono il suo punto caratteristico forte, però, non tutti sanno che alla Lidl c’è un’ora del giorno in particolare in cui conviene fare la spesa.

E’ qualcosa che la catena di ditribuzione, giustamente, non pubblicizza ma che, in questi giorni, è stata svelata da un ex dipendente francese. Fare la spesa alla Lidl è conveniente e questo, come detto, lo sappiamo tutti, ora, però, sappiamo anche a che ora bisogna recarsi nei punti vendita per trovare offerte fino al 60% di sconto. L’ex dipendente, infatti, spiegando la strategia del colosso spiega come ad una certa ora del giorno per liberare gli scaffali e fare spazio ai nuovi prodotti in arrivo, vengano applicate offerte mai viste.

Non un regalo, dunque, ma un’opportunità da cogliere al volo. Dalle 16:00 alle 17:00 tutti i giorni i dipendenti girano tra gli scaffali e per liberare quelli che occorrono il giorno seguente applicano offerte anche superiori al 60%. Per fare la spesa alla Lidl, quindi, conviene quando possibile, tenere a mente questa occasione. Recandosi tra le 16:00 e le 17:00 nel punto vendita e dare uno sguardo a tutti gli scaffali per cogliere l’occasione della giornata.