La promo Lidl risolve tutti i tuoi problemi e rende la tua vita assolutamente semplice: il prodotto che sta andando letteralmente a ruba.

Esistono delle macchie che sono davvero difficili da togliere come una macchia di caffè sul sedile dell’auto o un’impronta di fango sul tappeto del salotto contro cui un semplice panno umido non può fare assolutamente nulla. Per rimuovere macchie del genere, infatti, è necessario utilizzare degli strumenti specifici che, in poco tempo e senza alcuna fatica permettono di avere i tessuti perfettamente puliti come se fossero appena stati acquistati.

Spesso, questi strumenti costano davvero tanto ma Lidl ha la soluzione adatta a te: l’ultima promo dal famoso discount, infatti, propone un pulitore per tappezzeria ricaricabile che si può acquistare al prezzo competitivo di 99 euro.

Perché comprare il pulitore per tappezzeria ricaricabile in offerta da Lidl

Il pulitore ricaricabile in offerta da Lidl è un dispositivo “lavapavimenti e superfici tessili” che, con un meccanismo studiato minuziosamente, consente di iniettare acqua e detergente nelle fibre e aspirare immediatamente lo sporco. Efficace e facile da usare, il pulitore per tessuti di Lidl ha il suo punto di forza nel prezzo.

Nel mercato attuale, i pulitori per tappezzeria di marchi blasonati oscillano solitamente tra i 150€ e i 250€, specialmente per le versioni a batteria. Proporre un prodotto di qualità a meno di 100 euro rappresenta un’occasione incredibile per chi cerca uno strumento professionale per le pulizie domestiche.

Essendo ricaricabile, si usa senza fili e può essere trasportato con facilità dal divano di caso al garage per poter pulire i sedili dell’auro. Inoltre, è dotato di un doppio serbatoio che separa l’acqua pulita da quella sporca, garantendo un’igienizzazione assolutamente perfetta dei suoi tessuti. Inoltre, è dotato di tubo spruzzatore, aspiratore, ugello per tappezzeria per l’aspirazione a spruzzo, ugello per fughe in modo da poter pulire più parti della vostra casa senza la minima fatica.

Per ottenere il massimo dal tuo nuovo acquisto, spruzza un po’ di detergente specifico sulla macchia, soprattutto se si tratta di macchie ostinate e lascialo agire per circa 5 minuti prima di utilizzare il pulitore. Usa sempre acqua tiepida che aiuta a sciogliere più facilmente il grasso e, infine, per far durare a lungo il pulitore, svuota e risciacqua sempre il serbatoio dell’acqua sporca dopo l’uso per evitare cattivi odori.

Anche per questo prodotto, come per tutte le offerte Lidl, le quantità non sono illimitate. Per non perdere, dunque, l’occasione di avere un pulitore professionale ad un prezzo super conveniente, correte nel punto vendita più vicino a voi.