La batteria dello smartphone rappresenta uno degli elementi più delicati e costosi da sostituire in un dispositivo mobile.

La maggior parte degli smartphone moderni utilizza batterie agli ioni di litio, le quali sono soggette a un naturale processo di invecchiamento chimico che ne riduce progressivamente l’autonomia e il ciclo di vita complessivo. Tuttavia, seguendo alcune semplici ma efficaci indicazioni è possibile preservare la salute della batteria, prolungandone le prestazioni e ritardandone il deterioramento.

Le batterie agli ioni di litio non soffrono più del cosiddetto “effetto memoria”, quindi non è necessario attendere che la carica si esaurisca completamente prima di ricaricarle, né è indispensabile caricarle fino al 100%. Anzi, mantenere la carica tra il 20% e l’80% è uno dei metodi più efficaci per rallentare il degrado. Lasciare lo smartphone completamente carico o completamente scarico per lunghi periodi può compromettere la capacità della batteria, riducendone nel tempo l’autonomia.

La “regola dell’80-20” suggerisce dunque di evitare di esporre la batteria a tensioni troppo basse o troppo alte. Anche la prima ricarica, contrariamente a quanto si credeva un tempo, non deve durare necessariamente 12 ore: basta seguire questo intervallo di carica per proteggere il componente.

Un altro aspetto cruciale riguarda la temperatura durante la ricarica. Non caricare mai la batteria quando la temperatura supera i 35 °C, poiché il calore accelera il deterioramento chimico e può causare danni permanenti alla batteria. Google e Apple confermano questa raccomandazione nei loro manuali di assistenza ufficiali: il calore eccessivo può ridurre drasticamente la durata della singola carica e compromettere la salute complessiva della batteria.

Inoltre, è consigliabile evitare di caricare lo smartphone se questo risulta surriscaldato, ad esempio dopo sessioni prolungate di utilizzo intensivo con giochi o applicazioni di editing video o fotografico. In questi casi, è meglio lasciare raffreddare il dispositivo prima di ricollegarlo alla rete elettrica.

Ricarica lenta e accessori originali: dettagli da non trascurare

Se la tecnologia di ricarica rapida è ormai uno standard su molti smartphone, è importante sapere che questa modalità può aumentare la temperatura della batteria e quindi accelerarne l’usura. Preferire la ricarica lenta quando possibile è quindi un’ottima strategia per preservare la salute del componente. La ricarica rapida andrebbe riservata solo a situazioni di emergenza, per ridurre l’impatto termico sul dispositivo.

Un altro suggerimento fondamentale riguarda l’uso degli accessori. È sempre meglio utilizzare caricabatterie e alimentatori originali forniti dal produttore del telefono o certificati, poiché quelli di terze parti potrebbero non fornire una corrente stabile e possono addirittura danneggiare la batteria o rallentare la ricarica. L’impiego di caricabatterie non conformi potrebbe compromettere la sicurezza e l’efficienza energetica del dispositivo.

Oltre alle precauzioni legate alla carica, l’autonomia della batteria può essere migliorata adottando alcune semplici abitudini quotidiane. Il ciclo di vita di una batteria agli ioni di litio inizia a degradarsi dopo circa 500 cicli completi di carica e scarica, perciò ridurre il numero di questi cicli è essenziale per prolungarne la durata.

Tra le strategie più efficaci troviamo:

Preferire il Wi-Fi rispetto alle reti mobili 4G, LTE o 5G , che consumano più energia.

, che consumano più energia. Disattivare la funzione Always-On dello schermo, che mantiene attive alcune informazioni anche in standby.

dello schermo, che mantiene attive alcune informazioni anche in standby. Ottimizzare le impostazioni dello schermo , riducendo la luminosità e utilizzando il tema scuro, specie su display OLED, per risparmiare energia.

, riducendo la luminosità e utilizzando il tema scuro, specie su display OLED, per risparmiare energia. Attivare le funzioni di risparmio energetico e ottimizzazione integrate dagli stessi produttori, come Apple o Samsung.

integrate dagli stessi produttori, come Apple o Samsung. Evitare l’uso di applicazioni particolarmente energivore e disattivare la luminosità automatica, preferendo un livello manuale più basso.

e disattivare la luminosità automatica, preferendo un livello manuale più basso. Utilizzare il dispositivo in un range di temperatura compreso tra 0 °C e 35 °C per evitare stress termici.

per evitare stress termici. Attivare la modalità aereo quando non si necessita di connessione dati o chiamate, per disattivare le connessioni wireless inutili.

Seguendo questi accorgimenti, è possibile mantenere la batteria più efficiente a lungo, riducendo la necessità di sostituzioni anticipate e migliorando l’esperienza d’uso complessiva del proprio smartphone.