Stanchezza e spossatezza, in alcuni casi, possono essere sintomo di una grave malattia. Ecco quando consultare subito il medico.

Con il caldo asfissiante e l’arrivo dell’estate, può capitare a tutti di accusare segni di stanchezza e spossatezza soprattutto in presenza di un’alimentazione non equilibrata o di un periodo particolarmente stressante. Ci sono dei casi, tuttavia, in cui la stanchezza e la spossatezza si presentano per periodi prolungati, senza un motivo preciso.

Possono essere dovuti alla mancanza di appetito ma possono essere dovuti anche alla presenza di una malattia. Stanchezza e spossatezza, infatti, unite ad altri segnali che lancia il corpo, indicano la presenza di qualcosa che non va nell’organismo e, in casi del genere, è fondamentale consultare subito un medico.

Stanchezza e spossatezza: quando preoccuparsi e consultare il medico

Stanchezza e spossatezza possono essere sintomo della presenza di un tumore, in particolare del tumore ovarico. Secondo quanto fa sapere il portale di UPMC, gruppo sanitario internazionale, sono sei i segni e i sintomi del tumore ovarico che è importante riuscire a riconoscere per consultare immediatamente il medico.

Il primo segnale da osservare è il gonfiore addominale perché il tumore ovarico può causare un accumulo anomalo di liquido creando una sensazione di fastidio e gonfiore. Con la crescita del tumore, inoltre, si può avvertire la sensazione di avere sempre la vescica piena ed è consigliabile consultare uno specialista per capire l’origine del problema.

Se il tumore si è diffuso, si può accusare dolore persistente alla schiena, al bacino o all’addome. Anche il cambiamento delle abitudine alimentari, come l’insorgenza di stitichezza e diarrea, può essere il segnale della presenza di un problema dell’organismo.

Tra i segnali da valutare, inoltre, c’è anche la diminuzione dell’appetito o difficoltà a mangiare: nausea, perdita di appetito o sensazione di “pancia piena” possono essere segnali precoci della presenza di un tumore ovarico.

Infine, gli ultimi segnali da non sottovalutare e che spesso vengono associai al periodo particolarmente stressante che si vive sono proprio stanchezza e spossatezza. In realtà si tratta di sintomi comuni che possono essere dovuti alla mancanza di appetito o alla presenza del tumore stesso.

Questi sono, in generale, i sintomi comuni che possono indicare la presenza di un tumore ovarico e che non devono essere assolutamente ignorati sia quando si presentano singolarmente che associati ad altri. Di fronte, dunque, ad un cambiamento del proprio corpo o alla comparsa di un segnale che, prima, non avvertivate, si consiglia di consultare immediatamente un medico.