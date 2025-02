Stufa a pellet , ecco come dire addio alle fastidiose pulizie con questo super segreto che conoscono in pochi: ecco i dettagli

Molto spesso si tende sempre a parlare di calore e di poco spreco dei servizi a noi disponibili, ma non sappiamo come fare a risparmiare quei soldi in maniera semplice e veloce. In questo articolo vi parleremo di un fenomeno sempre più frequente che vi permette di risparmiare molto denaro e dire addio alle pulizie sempre molto frequenti: siete pronti per cambiare la vostra vita?

Se vi è capitato di trovare la stufa a pellet piena di incrostazioni allora c’è un problema di fondo; infatti, se la stufa a pellet è di bassa qualità con troppa corteccia, polvere o elevata umidità può produrre più cenere più cenere e fuliggine, intasando l’apparecchio.

Stufa a pellet, ecco delle semplici regole per evitare errori

Vi sono dei metodi per evitare che avvenga tutto ciò e uno dei tantissimi è proprio quello di scegliere la stufa a pellet EN+ o DIN+, che garantisce una combustione più pulita e una notevole riduzione dei residui. Molto importante è anche seguire le istruzioni ben precise che ti permettono di evitare problemi con la tua stufa a pellet e soprattutto ti permettono di non consumare troppo denaro : andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e cosa devi fare.

Se sei stanco delle solite stufe a pellet che ti fanno perdere tempo e denaro, devi tenere ben a mente che esistono delle impostazioni per la stufa che tendono a rimarcare il giusto equilibrio con delle impostazioni che devono essere corrette e non errate, perché favoriscono un eccessivo accumulo di fuliggine.

Se vuoi evitare l’intasamento allora devi avere una manutenzione rapida ed efficace, pulire il crogiolo e controllare i condotti di evacuazione dei fumi sono gesti semplici ma essenziali; una stufa ben tenuta funziona in maniera più ottimale evitando una pulizia meno frequente.

E’ molto importante dirti di conservare le stufe a pellet in un luogo sicuro, asciutto e ventilato per preservare la qualità. Tra tanti consigli ti diciamo anche che far funzionare la stufa a bassa potenza porta anche a una combustione incompleta, favorendo l’accumulo di fuliggine e cenere, quindi ti consigli di variare le potenze termiche.