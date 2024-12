Su Google Chrome sarà possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per scoprire l’affidabilità dei siti

Google Chrome sta lanciando diverse funzionalità, elaborate tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per rendere l’esperienza dell’utente più facile e più sicura durante la navigazione. Tra queste la più utile potrebbe essere quella che permetterà di sfruttare l’IA per scoprire l’affidabilità o meno dei siti che si sceglie di visitare.

Google Chrome e l’intelligenza artificiale

Con il passare del tempo, l’intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nel mondo delle funzionalità quotidiane degli utenti. Anche i browser stanno andando verso questa precisa direzione, con l’obiettivo di fornire alle persone maggiore sicurezza durante la navigazione.

Google Chrome, per esempio, sta implementando nuove funzionalità sfruttabili tramite l’implementazione dell’IA. Non è l’unico browser che ha deciso di intraprendere questa strada. Opera e Brave, infatti, stanno puntando allo stesso modo sull’intelligenza artificiale.

Chrome, funzionalità con l’IA

Le funzionalità di Chrome che sfruttano l’intelligenza artificiale sono diverse. Ne esistono già alcune che possono rivelarsi piuttosto utili per gli utenti. Tra queste c’è quella della personalizzazione automatica di temi. Si tratta di una funzione, perlopiù estetica, attraverso cui l’IA potrà elaborare combinazioni di colori, caratteri e layout.

Un’altra, invece, permette all’intelligenza artificiale di fare ordine tra le schede che l’utente ha aperto, creando gruppi sulla base di precisi e coerenti criteri. C’è infine quella che permette all’utente di chiedere all’IA la generazione automatica di un testo, più o meno dettagliato.

Google Chrome, più sicurezza

Tra le funzionalità con l’IA più interessanti su Chrome c’è sicuramente quella che permetterà di navigare con maggiore sicurezza. Questa sarà accessibile cliccando sull’icona del lucchetto nella barra degli indirizzi accanto all’URL del sito web che si sceglie di visitare e di analizzare. Verrà poi generato, in maniera del tutto automatica, un riepilogo delle recensioni del sito tratte da piattaforme indipendenti.

A cosa serve? Sarà utile agli utenti per scoprire l’affidabilità di uno specifico sito, come per esempio quelli degli store online. Sarà direttamente l’IA ad elaborare un resoconto dell’affidabilità, senza dover ricorrere manualmente ad altre recensioni. Questa funzionalità è in fase sperimentale e sarà resa accessibile agli utenti tramite un prossimo aggiornamento di Chrome.