Con la luce LED in offerta da Lidl rivoluzioni il design della casa con eleganza e funzionalità: un oggetto da non perdere ad un piccolo prezzo.

Milioni di italiani ogni giorno scelgono di rivolgersi ai grandi supermercati per far fronte alle più comuni spese quotidiane. I negozi della grande distribuzione organizzata in effetti, si pongono come soluzioni versatili e funzionali per ogni esigenza.

I generi alimentari occupano gran parte dell’offerta, ma è pur vero che questa è diventata sempre più ampia abbracciando settori molto diversi. Non è raro recarsi in un discount come Lidl non soltanto per riempire il carrello con le ultime promozioni dedicate alla tavola, ma anche per spaziare tra i prodotti per la casa.

Veri e propri elementi di design diventano protagonisti facendo concorrenza i più famosi nomi del mercato. Sempre più persone scelgono di affidarsi al colosso tedesco Lidl per concedersi qualche acquisto in più per il proprio arredo. Con i suoi 780 punti vendita sparsi sul territorio, il supermercato è capace di sorprendere con delle chicche di stile e funzionalità ad un piccolissimo prezzo.

Seguendo i volantini settimanali, ci si può imbattere in offerte interessanti come quelle che fanno parte della linea per la casa Livarno. In questi giorni, a catturare l’attenzione è un componente che segue le tendenze del momento e diventa una soluzione efficace per portare un tocco di luce negli angoli più scuri. La rivoluzione dell’illuminazione tra le mura domestiche inizia con questa minuscola spesa.

La lampada Lidl unisce stile e funzionalità: offerta da non perdere

Chi ama il mondo del design sa bene che le novità non mancano nel settore in ogni stagione. L’obiettivo principale è sempre quello di rendere la propria dimora non solo esteticamente gradevole, ma anche funzionale e pratica. É noto il ruolo chiave che gioca l’illuminazione.

La giusta luce è in grado di cambiare l’atmosfera di un ambiente, rendendolo pulito e ampio o caldo e accogliente, a seconda delle tonalità. In diverse zone della casa, tuttavia, inserire un punto luminoso può sembrare difficile, soprattutto nel caso in cui siano presenti dei mobili ingombranti.

I pensili, in particolare, possono creare delle aree d’ombra che è difficile illuminare. Ecco allora che la lampada sottopensile LED Livarno proposta da Lidl può rappresentare una soluzione adatta. Con un cavo da 1,80 m, ha una dimensione di 54,7 x 2,4 x 6,1 cm ed è provvista di tutto il materiale utile per il montaggio.

La lampada LED si può regolare su ben 3 diverse tonalità di bianco, che permettono di scegliere la propria tipologia di illuminazione preferita. Il riflettore è orientabile e si può ampliare con un massimo di 10 lampade dello stesso tipo.

Un’ottima idea per contrastare il buio sotto i pensili della cucina, sotto alle mensole posizionate sulla parete a ridosso di una scrivania, o su un ponte che sovrasta il letto. Di facile applicazione, queste lampade sono disponibili nei negozi Lidl dal 15 dicembre, al costo di 6,99 euro alla confezione. Un piccolo regalo di design da concedersi per migliorare il proprio arredo senza grandi investimenti. Per una casa a prova di designer.