Tartaruga liuto trovata morta a 2 miglia da Viareggio: lunga 2 metri, pesa 300 chili

Un esemplare di tartaruga liuto, specie “Dermochelys coriacea”, è stata tovata morta a due miglia di distanza dal faro del porto di Viareggio in provincia di Lucca. Si tratta della più grande tartaruga di mare esistente, peraltro vista nuotare da alcuni giorni in quelle acque. Il Wwf che ha reso pubblica la notizia del ritrovamento dell’animale, spiega che una motovedetta della Guardia di finanza è intervenuta sull’esemplare, del peso di circa 300 chili e lungo due metri, che aveva collo e pinna anteriore agganciati alla cima di un contrappeso subacqueo, tale che era impossibile sollevare dal fondo.

Esemplare di tartaruga liuto trovata morta a Viareggio

I militari si sono dovuti immergere per liberare la tartaruga e trainarla poi in porto dove una gru ha sollevato la carcassa. La tartaruga liuto è stata trasferita all’istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa, che insieme all’Arpat e all’Università di Siena l’analizzerà per accertare la causa della morte.

Le caratteristiche della tartaruga liuto

Alla nascita è lunga 5,5 cm, ma gli adulti possono arrivare fino a 250 cm di lunghezza ed un peso attorno ai 400 Kg. L’esemplare più grande rinvenuto finora presentava la curva del carapace lunga ben 256,5 cm ed un peso di 1000 Kg. La tartaruga liuto vive nei mari caldi e temperati. Vive in alto mare, si avvicina alle coste per riprodursi e cacciare.