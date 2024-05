Tommy Hilfiger – gli ultimi trend delle calzature da donna

Tommy Hilfiger: le ultime tendenze nelle calzature da donna Con la primavera e l’estate alle porte, le fashion victim sono alla ricerca delle collezioni e delle tendenze del momento. Tra i marchi protagonisti di questa stagione c’è sicuramente Tommy Hilfiger, particolarmente gettonato tra gli amanti della moda femminile. Il brand nasce dall’idea dello stilista americano Thomas Jacob Hilfiger ed è caratterizzato da tre colori specifici: bianco, rosso e blu. Nonostante l’azienda sia stata fondata nel 1992, l’esperienza del suo fondatore risale agli anni ’60. Oggi è una delle griffe più seguite ed amate. Qui trovi tutte le novità più recenti sulle scarpe da donna Tommy Hilfiger, non solo in merito alle linee sportive bensì anche a quelle più eleganti e di classe!

Con un paio di sneakers non sbagli mai!

Senza dubbio negli ultimi anni le sneakers sono diventate un accessorio immancabile all’interno del guardaroba femminile. Le motivazioni sono molte: si tratta di calzature versatili, comode e che possono adattarsi a diverse occasioni. In particolare le scarpe da donna Tommy Hilfiger presentano uno stile fresco e giovanile, nonché uniscono comfort e design alla perfezione.

Tra le tendenze più recenti di Tommy Hilfiger spiccano le sneakers, come le chunky, caratterizzate dalle suole ammortizzate e piuttosto alte. Queste ultime aiutano ad unire dinamicità, streetwear e design. Non mancano i dettagli tipici del brand, come il logo a bandiera con i tre colori:

rosso

bianco

blu

Oltre a questi modelli, Tommy Hilfiger propone anche scarpe dalle linee più minimal, sempre realizzate con materiali di alta qualità, come pelle e suede. Questo modello si riconferma di particolare tendenza per la primavera-estate 2024, grazie soprattutto al tocco casual chic che dona.

Quali sono le scarpe Tommy Hilfiger eleganti da non perdere?

Non solo i modelli sportivi, tra le scarpe da donna di Tommy Hilfiger ci sono diverse opzioni per le occasioni più formali ed eleganti. Quest’anno tornano di moda le ballerine e le decolletè, due alternative che aiutano a rendere un look più raffinato e femminile.

La scarpa a punta continua ad essere gettonatissima, sia nelle ballerine che negli stiletti. Nello specifico, questo aspetto rende più elegante l’outfit e aiuta a slanciare la figura, rendendole scarpe Tommy Hilfiger l’alternativa migliore per gli eventi importanti.

Tra le calzature eleganti e ricercate spiccano poi i tacchi di dimensioni e forme differenti. Ad esempio il modello a colonna è alto e comodo allo stesso tempo, per questo motivo è spesso più apprezzato di quello a stiletto.

Quali sandali Tommy Hilfiger acquistare per la prossima estate?

Con l’arrivo della bella stagione è fondamentale anche pensare alle scarpe Tommy Hilfiger aperte, da indossare nelle giornate più calde. Il marchio propone una vasta selezione di sandali comodi e di design. Questi sono perfetti per l’estate, in quanto uniscono lo stile e il comfort alla massima traspirabilità del piede.

Tra le tendenze alla moda di queste calzature ci sono senza dubbio i sandali con fasce incrociate e con dettagli metallici, che donano un tocco di luce. Persino in questo caso Tommy Hilfiger è sinonimo di unicità e qualità, in quanto vengono impiegati materiali resistenti ed i design sono unici e originali.

Infine, per coloro che in estate preferiscono un tocco casual e comfy, la griffe propone sandali con suola chunky o bassi. Questi modelli sono l’ideale per un look più comodo e da tutti i giorni, nonché per affrontare le giornate più calde con stile e comfort.