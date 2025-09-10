Dal 26 al 28 settembre 2025 torna a Roma il Decima Fest, la manifestazione che ormai da diversi anni anima il quartiere di Decima nel IX municipio. Quest’anno la manifestazione si sposterà negli spazi dello Stardust Village in via di Decima e si svolgerà in tre giorni dando spazio alla musica, all’ambiente, alla cultura, alla sostenibilità e all’intergenerazionalità, con un programma che intreccia musica dal vivo, laboratori, giochi, degustazioni ed esposizioni artistiche.

Tre i concerti serali. Si comincia venerdì 26 settembre con i Fluido Rosa, la mitica cover band dei Pink Floyd nata nel 1993. Una serata immersiva con i brani più iconici della storica band, rivisitati con grande fedeltà e cura scenica. Sabato 27 settembre sarà la volta della Lorenzo Lepore Full Band. Il

cantautore romano porterà sul palco i suoi testi intensi e sarà accompagnato dalla sua band. Infine domenica 28 settembre. Nella serata finale sarà la volta di Emma on Venus + Elo Zan Duo Acustico. Un finale di festival intimo e raffinato, con sonorità originali e una combinazione di atmosfere acustiche e contemporanee.

Attività ludiche e stand

Tra le attività ludiche, sia venerdì 26 che sabato 27 settembre, ci saranno i giochi da tavolo con GDT Roma Players a partire dalle 18 alle 23,30. Tra gli stand permanenti saranno presenti invece quelli delle associazioni organizzatrici Decima50 a50 ETS e AurorArt SRL Impresa Sociale con attività di informazione e sensibilizzazione.

Ci sarà poi il Mercatino dell’usato, uno degli sponsor della manifestazione, con iniziative legate al riuso e al riciclo. Da visitare anche lo stand artistico con laboratori di pittura e attività creative. Si svolgeranno anche attività con le scuole del quartiere con laboratori e giochi dedicati ai più piccoli. Si potrà partecipare all’Orto in cassetta, un laboratorio pratico per promuovere sostenibilità e cura dell’ambiente, in cui ogni partecipante sarà guidato nella creazione di un piccolo orto domestico.

Sabato pomeriggio ci saranno delle degustazioni organizzate dal G.A.S Torrino-Decima con assaggi guidati e racconti dei produttori per diffondere i valori del consumo critico e della filiera corta.

Ovviamente sarà possibile mangiare dell’ottima pasta, pizza e non solo e bere della birra o degli ottimi cocktail. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico.

Perché allo Stardust?

Lo Stardust Village è situato tra i quartieri Decima e Torrino e rappresenta un punto di contatto tra due comunità storicamente vicine. La struttura che ospitava anche un cinema, dopo la sua chiusura rischiava di rimanere inutilizzata. Portare qui il Decima Fest significa ridare vita a uno spazio già conosciuto e familiare agli abitanti, restituendolo temporaneamente a una funzione di incontro, socialità e cultura.

Sponsor e sostenitori

Il Decima Fest 2025 è realizzato con il contributo e il sostegno di: