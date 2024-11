Torta all’acqua: la ricetta che si prepara in 5 minuti

La ricetta della torta all’acqua è talmente semplice che è adatta proprio a tutti e si prepara in pochi minuti. Il risultato è un dolce da credenza semplicemente buonissimo.

Chiunque voglia gustare a merenda una fetta di torta morbida e deliziosa può seguire questa ricetta della torta all’acqua, un dolce della nonna semplice e rapidissimo da preparare per il quale non occorre essere degli esperti. Infatti si tratta di una golosità che tutti sono in grado di sfornare.

Per realizzare questa torta non si useranno né il latte né il burro ma nemmeno le uova, così da avere un dolce incredibilmente leggero. Non siete convinti che si possa realizzare un dolce senza questi ingredienti? Allora non dovete che provare e vedrete che otterrete un dolce che farà contenti tutti.

Come si prepara la torta all’acqua senza uova, burro e latte

Questo dolce è da ritenersi ideale se volete portare in tavola una torta dalla consistenza morbida da gustare a colazione oppure a merenda. È ottima da sola ma la potete arricchire con un velo di marmellata da spalmare su ogni fetta oppure con una crema di nocciole e pistacchio, diventa strepitosa.

Ha un sapore molto piacevole e delicato ma soprattutto si tratta di una torta leggera, davvero light, dato che è senza le uova, il burro e il latte. La quantità di olio presente è anche ridotta, così da permettervi di ottenere un dolce casalingo da gustare in qualsiasi momento della giornata perché non appesantisce.

Che ne dite di andare subito a prepararla? Andiamo ad elencare i pochi ingredienti e poi subito dopo vediamo quali sono i vari passaggi per la realizzazione a regola d’arte.

Ingredienti

300 gr di farina 00

90 gr di olio di semi di girasole o di mais

330 gr di acqua naturale a temperatura ambiente

1 bustina di lievito in polvere per dolci

200 gr di zucchero di canna o di zucchero semolato a scelta

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

Come si prepara la torta all’acqua

Prendete una ciotola capiente e mettete al suo interno lo zucchero e la vaniglia in polvere. Versateci sopra l’acqua naturale a temperatura ambiente e mescolate con una frusta a mano per cominciare a far sciogliere lo zucchero. Aggiungete l’olio. Ora setacciate all’interno la farina insieme al lievito in polvere per dolci mescolando rapidamente per ottenere un composto che è ben amalgamato. Prendete una tortiera, ungetela con olio di semi e infarinatela, eliminate la farina in eccesso e versate l’impasto ottenuto, quindi livellatelo. Mettete la torta all’acqua in forno caldo a 180 gradi e lasciate cuocere per 40/50 minuti

Per renderla più golosa potete aggiungere anche delle gocce di cioccolato.