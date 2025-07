L’allarme degli esperti: sono tantissime le truffe in questo periodo che colpiscono i vacanzieri. Come riconoscerle e difendersi.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, cresce sensibilmente il rischio di incappare in truffe durante le vacanze, un fenomeno che coinvolge milioni di italiani ogni anno.

Secondo l’ultima indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, solo nell’ultimo anno oltre 9 milioni di cittadini sono stati vittima di frodi o tentativi di raggiro, con un danno economico stimato superiore ai 560 milioni di euro.

Le truffe più diffuse nel settore turistico

Tra le frodi più comuni, spicca quella delle cosiddette case vacanza fantasma, che ha colpito quasi 5,4 milioni di italiani nell’ultimo anno. Questo raggiro consiste nella proposta di alloggi inesistenti o molto diversi da quanto pubblicizzato. Fortunatamente, due terzi delle vittime sono riuscite a scoprire l’inganno prima di partire, ma quasi 1,8 milioni di viaggiatori hanno scoperto la truffa solo una volta giunti a destinazione, trovandosi quindi in una situazione di grande disagio.

Un’altra tipologia molto frequente riguarda le camere d’albergo già occupate da altri. In questo caso, circa 851.000 italiani hanno denunciato di essersi presentati alla struttura prenotata per scoprire che la stanza era già assegnata ad altri ospiti. Inoltre, circa 560.000 viaggiatori hanno lamentato che la sistemazione era completamente diversa da quella mostrata nell’annuncio online. Solo il 15% di queste persone è riuscito a ottenere una soluzione alternativa, mentre il 40% non ha ricevuto alcun risarcimento né assistenza dal proprietario. Circa 70.000 viaggiatori, infine, hanno preferito rinunciare al soggiorno e cercare un alloggio diverso.

L’indagine mette in luce come le truffe colpiscano trasversalmente tutte le fasce d’età, ma i principali bersagli restano i più giovani, in particolare quelli tra i 18 e i 24 anni. In questa categoria, il 61% ha subito o tentato di subire una frode, contro una media nazionale del 28%. Questa vulnerabilità è probabilmente dovuta alla maggiore sensibilità alle offerte economiche vantaggiose, spesso utilizzate dai truffatori per attirare le vittime. Per quanto riguarda i canali utilizzati per perpetrare le truffe, i portali di prenotazione vacanze – reali o fasulli – sono quelli più sfruttati, con una percentuale del 53%. Seguono i social network (26,3%) e i portali immobiliari o di annunci generalisti (20,1%).

Non solo case vacanze (39%) e bed & breakfast (35%) sono frequentemente oggetto di frodi, ma anche altre tipologie di strutture ricettive non sono immuni. In un quarto dei casi, infatti, la truffa riguarda gli hotel, mentre nel 18,5% dei casi i villaggi vacanze. Le truffe toccano anche altri servizi fondamentali per le vacanze, come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio auto. Nell’ultimo anno, quasi 1,5 milioni di italiani hanno subito frodi o tentativi di raggiro durante l’acquisto di biglietti aerei, mentre il 11% degli intervistati – circa 3,7 milioni di viaggiatori – ha denunciato problemi con prenotazioni di escursioni.

Il noleggio auto rappresenta un capitolo a sé: quasi il 10% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di truffe o tentativi di frode. Le problematiche in questo ambito non riguardano solo la contraffazione di noleggiatori inesistenti, ma anche condizioni contrattuali poco trasparenti, mancanza di chiarezza su franchigie e coperture assicurative, nonché addebiti ingiustificati per danni minori alla vettura. Tali situazioni complicano ulteriormente la gestione delle vacanze e aumentano il rischio di incorrere in perdite economiche significative.

L’allarme lanciato dagli esperti sottolinea la necessità di adottare precauzioni rigorose per evitare di cadere nelle trappole più comuni. Tra i consigli principali, spiccano la verifica accurata delle fonti di prenotazione, il controllo incrociato delle recensioni online, la preferenza per piattaforme affidabili e certificate, e la prudenza nell’accettare offerte troppo vantaggiose. Inoltre, è fondamentale leggere attentamente i termini contrattuali, soprattutto per quanto riguarda noleggio auto e prenotazioni di servizi accessori. La consapevolezza degli utenti e una maggiore attenzione durante la fase di prenotazione possono contribuire a ridurre significativamente il rischio di truffe estive, tutelando così il diritto a godersi un soggiorno sereno e senza spiacevoli sorprese.