Tutti gli alimenti che contrastano l’ipertensione: l’elenco

Ci sono una moltitudine di alimenti che contrastano l’ipertensione e che sono utili da mangiare anche ogni giorno per mantenere la pressione sanguigna a livelli normali.

Stili di vita scorretti e un’alimentazione troppo ricca di cibi grassi e molto salati può provocare un innalzamento della pressione del sangue che porta a squilibri e a un sovraffaticamento del cuore con le conseguenze che tutti possono immaginare.

La natura ci offre tanti cibi che possono aiutare a mantenersi in perfetta salute, e se volete conoscere quali sono quelli che abbassano la pressione e che sono quindi ideali da portare in tavola se si soffre di ipertensione non dovete fare altro che continuare a leggere.

Quali sono gli alimenti che contrastano l’ipertensione

Se dopo un controllo dal medico quest’ultimo vi ha detto che soffrite di pressione alta con tutta probabilità vi ha dato la lista dei cibi da non mangiare per non aggravare la situazione delle vostre arterie e del cuore. Avere l’ipertensione significa che il flusso del sangue è pompato con troppa pressione e questo fa male al cuore.

La pressione alta, infatti, è legata a un rischio di sviluppare diverse malattie legate al sistema cardiocircolatorio, può danneggiare i reni, favorire l’insorgenza di patologie come l’ictus e deteriorare le pareti delle arterie.

Per questi motivi è bene seguire una dieta della longevità che sia sana ed equilibrata ma soprattutto ricca di tutti quei cibi benefici che vanno ad abbassare l’eccesso e contrastano quindi l’ipertensione. Ad esempio gli alimenti in questo elenco sono dei veri e propri toccasana. Prendete appunti!

Arance

Melone

Lamponi

Albicocche

Mele

Pere

Prugne

Avocado

Carciofi

Zucca

Barbabietole

Broccoli

Cavoletti di Bruxelles

Verdure a foglia verde

Cavolfiore

Fagiolini

Lenticchie

Arachidi

Patate dolci

Gombo

Cereali integrali

Fiocchi d’avena

Funghi

Latte e latticini a basso contenuto di grassi come i fiocchi di latte, lo ygurt greco il formaggio spalmabile magro

Frutta secca come noci che fanno bene al colesterolo, anche, mandorle, pistacchi, anacardi

Semi di zucca

Semi di girasole

Pesce azzurro come lo sgombro, la palamita, le alici, le aringhe, le sardine

Olio di semi di soia

Olio di lino

Questi sono tutti gli alimenti che abbassano la pressione, invece sono assolutamente da evitare i cibi processati, gli insaccati e i salumi (salsiccia, salame, mortadella, prosciutto, speck, bresaola), i cibi troppo salati o in salamoia, il glutammato di sodio ed in genere tutti i tipi di junk food da aperitivo (salatini, crackers con sale in superficie, frutta secca tostata e salata, ecc.). E ricordate che dormire troppo poco è legato al rischio di pressione alta.