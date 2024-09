Tutti gli alimenti che abbassano la pressione: l’elenco

Può sempre essere utile sapere tutti gli alimenti che abbassano la pressione, vi diamo l’elenco così da averlo sempre sotto gli occhi e a portata di mano.

Molti di voi già sanno che per stare bene bisogna tenere sotto controllo la pressione del sangue, che deve essere costante e restare sempre entro un certo range per non creare problemi agli organi come il cuore e il cervello che possono avere delle conseguenze anche gravi.

In caso di ipertensione, cioè di valori alti della pressione sanguigna, può essere utile sapere quali sono tutti gli alimenti che la abbassano. Elenchiamo qui di seguito alcuni dei più importanti e rilevanti.

Quali sono gli alimenti che abbassano la pressione

Chiaramente, avendo delle proprietà spiccate nell’abbassare la pressione, se c’è l’avete già bassa correte il rischio di improvvisi svenimenti. Tenete presente che i valori normali in genere sono considerati quelli tra i 70 e 80 mmHg di minima e tra 110 e 120 mmHg di massima. Ad ogni modo un controllo medico adeguato potrà esservi d’aiuto nello stabilire quali sono i vostri valori medi.

Per contrastare l’ipertensione a tavola e tenere lontano il rischio di malattie cardiovascolari dovute alla pressione alta vediamo di seguito quali sono gli alimenti che abbassano la pressione.

Aglio. I suoi benefici si notato mangiandolo crudo, potete aggiungerlo ai pasti nella quantità che va da uno a quattro spicchi al giorno. L’aglio ha la proprietà di aumentare i livelli di ossido nitrico che aiuta la vasodilatazione e l’allargamento delle arterie abbassando di conseguenza la pressione.

Pomodori.

Melanzane.

Cipolla. È della stessa famiglia dell’aglio e ha le sue stesse proprietà. I benefici maggiori si ottengono mangiando la cipolla cruda.

Cetrioli.

Rucola. Anche la rucola contiene nitrati che aiutano a tenere bassa la pressione sanguigna per l’effetto della vasodilatazione delle arterie.

Barbabietole. Queste radici hanno il potere di abbassare la pressione del sangue.

Zucchine.

Lattuga.

Spinaci.

Broccoli.

Cavolo.

Zucca.

Carote.

Radicchio.

Ceci.

Fave.

Fagioli.

Piselli.

Cicerchie.

Soia.

Lenticchie.

Quinoa.

Amaranto.

Cereali integrali.

Anguria.

Melone.

Pesche.

Frutti di bosco.

Frutta secca in guscio.

Peperoncino.

Zafferano.

Pepe nero.

Cumino.

Curcuma.

Erbe aromatiche.

Cioccolato fondente.

Inoltre chi ha la pressione alta dovrebbe evitare cibi ultraprocessati e il sale per favorire invece tanta frutta e verdure di stagione e cereali integrali. Da evitare anche gli zuccheri e invece occorre fare attenzione a introdurre tutti i giorni abbastanza sali minerali e vitamine, sono utili potassio, magnesio, zinco, vitamine C e D e B6. Infine potete dare uno sguardo agli alimenti che fanno allungare la vita per sapere cosa portare a tavola oggi!