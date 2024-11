Tutto quello che devi sapere prima di affittare casa

Per non incorrere in problemi futuri è sempre bene fare una serie di verifiche e controlli, ecco tutto quello che c’è da sapere prima di affittare una casa.

Prendere una casa in affitto può rivelarsi una vera e propria impresa al giorno d’oggi visto i canoni molto alti ma se ci si riesce vale la pena effettuare dei controlli per non avere brutte sorprese in futuro.

Ci sono diversi dettagli da annotare prima di firmare il contratto per poter dormire sonni tranquilli. Infatti, pur considerando la buona fede dei proprietari che affittano, si possono presentare delle situazioni incresciose. Quindi prendete nota per non rischiare di trovarvi in difficoltà.

Cosa sapere prima di affittare una casa

Prima di tutto bisogna valutare la zona in cui è ubicata l’abitazione. Controllate che il quartiere sia sicuro e che sia ben servito dai mezzi pubblici, specialmente se non avete una vettura di proprietà. Se invece ce l’avete bisogna verificare che l’abitazione abbia una rimessa, un garage o un posto auto assegnato. Nel caso non ci sia controllate la presenza di un parcheggio nelle vicinanze.

Altro aspetto importante è la presenza di servizi come supermercati, uffici postali, farmacie, tabacchini, ecc. Vivere in un luogo lontano da un centro commerciale può risultare disagevole.

L’abitazione deve essere in uno stato consono, diciamo che deve essere abitabile e con tutti gli impianti a norma. Richiedete di poter visionare i documenti relativi all’impianto di riscaldamento, ad esempio. Ovviamente recarvi a fare una visita alla casa è fondamentale per vedere con i propri occhi che non ci siano dei danni strutturali, che tutto funzioni e che la descrizione sia corretta.

Nel caso in cui l’immobile sia arredato prendete nota di tutti i mobili che sono presenti, compresi gli elettrodomestici, e appuntate anche lo stato in cui versano. In genere poi l’elenco degli arredi sono inseriti nel contratto, nel caso non ci siano fateli aggiungere, sia per quanto riguarda la tipologia che lo stato così da non rischiare di dover pagare dei danni che non avete provocato voi. Quindi se c’è qualcosa che non quadra è bene farlo presente prima di firmare.

Chiedete anche se ci sono spese extra fuori contratto, come il canone del condominio che spesso si paga a parte. Anche le utenze sono quasi sempre a carico dell’affittuario e quindi sono da pagare a parte, ma è bene esserne consapevoli.

Infine leggete molto bene quali sono i dettagli del contratto, la durata e i tempi di preavviso per la disdetta e l’eventuale penale da pagare nel caso in cui decidiate di disdire il contratto prima dei tempi pattuiti.