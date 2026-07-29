Mare, montagna, relax: il momento perfetto per godersi per sedersi e accendere la TV. Che si trascorra l’estate nella seconda casa, in camper o in villeggiatura, poter seguire i propri programmi preferiti resta fondamentale.

In alcune destinazioni, però, il segnale del digitale terrestre può risultare meno stabile, mentre la connessione Internet potrebbe non essere sempre disponibile o sufficientemente veloce per la visione in streaming. In questi casi, la ricezione via satellite viene in soccorso: una soluzione pratica per continuare a guardare la TV anche lontano da casa.

Oltre 130 canali gratuiti anche in HD e 4K

Tra le opzioni più affidabili, troviamo la piattaforma satellitare gratuita tivùsat con oltre 130 canali televisivi e un’offerta che comprende informazione, sport, cinema, programmi per bambini, documentari e intrattenimento. Molti contenuti sono disponibili in HD e sono presenti anche canali trasmessi in 4K, per una visione ancora più coinvolgente con i dispositivi compatibili.

La visione dei canali non prevede un canone di abbonamento e avviene tramite ricezione satellitare.

La TV anche senza Internet

Uno dei principali vantaggi della ricezione satellitare è la possibilità di continuare a seguire la programmazione televisiva anche senza una connessione Internet. La visione dei canali, infatti, avviene attraverso la parabola orientata sul satellite Hotbird 13° Est e non dipende dalla disponibilità della rete.

Una caratteristica che rende la piattaforma particolarmente indicata nelle seconde case, nei camper o nelle località in cui la connessione Internet può essere assente, instabile o non sufficientemente performante per altri tipi di fruizione dei contenuti.

Come accedere ai canali tivùsat?

Per utilizzare tivùsat e vedere tutti i canali tv è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

La Smart TV certificata “la tivù” garantisce la piena compatibilità sia con il digitale terrestre sia con tivùsat. Una volta installata la parabola sul balcone o sul tetto della propria casa, per ricevere i canali è necessario inserire una CAM certificata tivùsat nell’apposito slot del televisore: la smartcard inclusa nella confezione dovrà poi essere attivata prima della visione. Una Smart TV certificata “la tivù” garantisce la piena compatibilità del proprio televisore sia con il digitale terrestre sia con tivùsat. In alternativa è possibile utilizzare un decoder certificato tivùsat collegato all’impianto satellitare, utilizzando anche una TV che non sia una smartTV.

Una soluzione ideale per seconde case e camper

Chi trascorre lunghi periodi lontano dalla propria abitazione principale può contare sulla ricezione satellitare per continuare a vedere la televisione senza dipendere esclusivamente dalla copertura del digitale terrestre o dalla disponibilità di una connessione Internet.

Prima della partenza è consigliabile verificare il corretto funzionamento dell’impianto satellitare e assicurarsi di avere una TV connessa certificata “la tivù” con CAM certificata tivùsat oppure un dispositivo certificato compatibile, così da poter accedere ai canali fin dal momento dell’arrivo.

TV di qualità anche durante le vacanze

Che si tratti di seguire il telegiornale, una partita o un film in prima serata, la ricezione satellitare è una garanzia: puoi continuare a vedere la televisione anche durante le vacanze. Una soluzione pratica per chi desidera non rinunciare ai propri programmi preferiti anche lontano da casa