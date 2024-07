Un francobollo per l’Inter, squadra vincitrice del Campionato di calcio 2023-2024 di Serie A

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 12 luglio 2024 ha emesso un francobollo dedicato all’Inter, squadra vincitrice del Campionato di calcio di Serie A. Lo comunica Poste Italiane. Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Lo Sport, la cui vignetta, a cura di Mirko Augugliaro e del Football Club Internazionale Milano https://www.inter.it/it – meglio conosciuta semplicemente come Inter- raffigura il caratteristico scudetto tricolore su cui campeggia il numero “20”, ad indicare i campionati di Serie A conquistati dal FC Internazionale Milano. Lo scudetto è cinto dalle spire del biscione nero e azzurro, simbolo della squadra. In basso, a destra, è riprodotto il logo del Club. Completano il francobollo le legende “FC INTERNAZIONALE MILANO”, “CAMPIONE D’ITALIA”, “2023 – 2024”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”, pari a 1,25€.

Le caratteristiche del francobollo

Il bozzetto, come già detto a cura di Mirko Augugliaro e del FC Internazionale Milano, è stato ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Tiratura: cinquecentomila quaranta francobolli e centocinquantamila foglietti contenenti rispettivamente due francobolli, per complessivi trecentomila esemplari. Indicazione tariffaria: B, pari a 1,25€. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: sei; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura. Caratteristiche del foglio Quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Caratteristiche del foglietto

Il foglietto racchiude, in basso al centro, due esemplari del francobollo che si stagliano su un fondino azzurro in cui si ripetono, incastrandosi, una serie di stelle nere e azzurre. In alto, al centro del foglietto, è riprodotto il logo del FC Internazionale Milano sormontato da due stelle rappresentative dei venti scudetti conquistati. Completano il foglietto le legende “CAMPIONI D’ITALIA” e “2023 – 2024”. In basso a sinistra, è riprodotto il logo MIMIT monocromatico e, a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli. Formato carta: 130 x 104 mm.

Dove trovare il francobollo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Milano Palazzo della Regione. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente una quartina di francobolli, il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, una tessera e il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€.