In occasione della riunione del Board Accademico dell’Università per la Pace delle Nazioni Unite (UPEACE), riunito in questi giorni a Roma, la Capitale ha avuto l’onore di accogliere illustri membri del Consiglio dell’Ateneo, guidato dalla presidente del board, Irina Bokova, ex Direttrice Generale, UNESCO; e dal Rettore dell’UPeace, Francisco Rojas Aravena. La loro presenza si lega all’apertura della sede capitolina dell’UPeace, che si concentra sull’analisi delle trasformazioni sociali, economiche e culturali generate dall’Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione alle questioni etiche e alle implicazioni per il futuro della società globale.

Provenienti da diverse aree del mondo e portatori di esperienze uniche nei campi della diplomazia, della politica internazionale, della cooperazione, dell’istruzione e della promozione della pace, questi autorevoli rappresentanti si sono riuniti per discutere e rafforzare il ruolo dell’Università quale centro globale di formazione, ricerca e dialogo sui temi della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile.

L’incontro di queste personalità testimonia l’impegno congiunto della comunità internazionale nel promuovere i valori fondamentali delle Nazioni Unite: il rispetto della dignità umana, la solidarietà tra i popoli e la costruzione di società inclusive e pacifiche. Questo appuntamento ha rappresentato non solo un momento di confronto istituzionale, ma anche un’importante opportunità di riflessione sul contributo dell’educazione alla pace nel contesto delle sfide globali contemporanee.

Membri del Consiglio dell’Università per la Pace sono: António Guterres; Segretario Generale delle Nazioni Unite; Francisco Rojas Aravena, Rettore Università per la Pace (UPEACE); Fatima Akilu, Direttrice Esecutiva, Neem Foundation (Nigeria); Lalla Aicha Ben Barka, ex Vicedirettrice Generale per l’Africa, UNESCO; Enrique Barón Crespo, ex Presidente del Parlamento Europeo; Fernando Blasco, ex Direttore, Ufficio Esecutivo del Segretario Generale ONU; Irina Bokova, ex Direttrice Generale, UNESCO; Ouided Bouchamaoui, ex Presidente, UTICA (Unione Tunisina dell’Industria, Commercio e Artigianato); Meenakshi Gopinath, Fondatrice e Direttrice, WISCOMP (India); Hal Klepak, Professore Emerito di Storia e Strategia, Royal Military College of Canada; Tshilidzi Marwala, Rettore, Università delle Nazioni Unite (UNU); Gabriela Ramos, Vicedirettrice Generale per le Scienze Sociali e Umane, UNESCO; Arnoldo André Tinoco, Ministro degli Affari Esteri, Costa Rica; Bettina Tucci Bartsiotas, Ex Sottosegretario Generale, Nazioni Unite; Signe Zeikate, First Lady della Costa Rica; Xiaoyu Zhang, Vicepresidente Esecutivo, CICPMC (Consiglio Cinese per la Promozione delle Multinazionali).