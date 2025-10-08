Mettere tutto ciò che occorre nelle valigie con 5 trucchi che vi faranno superare senza alcun problema i controlli all’aeroporto.

Quando si sceglie di partire colo con il bagaglio a mano, si ha la consapevolezza di dover stilare una lista di prodotti essenziali da portare non potendo mettere tutto ciò che si vorrebbe portare con sé. Riuscire a non dimenticare nulla, ma soprattutto, a far entrare tutto nel bagaglio a mano spesso è un’impresa impossibile. Nella maggior parte dei casi si finisce per non sfruttare al massimo lo spazio necessario finendo di lasciare a casa prodotti essenziali o acquistando un altro bagaglio.

In altri casi, invece, si riesce a mettere tutto in valigia per poi avere una brutta sorpresa in aeroporto dove superare i controlli, quando non si rispettano i limiti di peso e dimensioni dei bagagli a mano, è sempre più difficile. Con il metodo giusto, però, si riesce non solo a mettere in valigia ciò che occorre ma anche a superare senza problemi i controlli.

I trucchi geniali per fruttare tutto lo spazio nelle valigie

Con una serie di piccoli trucchi, far entrare tutto ciò che serve per un viaggio nelle valigie è un gioco facilissimo. A svelare tutti i trucchi è Chantel Mila, una travel blogger di TikTok. Il primo consiglio è quello di non piegare totalmente i vestiti ma di sistemarli in modo verticale. E’ importante, inoltre, utilizzare dei batuffoli di cotone intinti nell’olio essenziale per mantenere freschi i vestiti ed evitare che risultino ammuffiti.

Chi utilizza le cinture, può sistemarle intorno alla valigia in modo da sfruttare uno spazio che, comunemente, non viene mai utilizzato. Per quanto riguarda le scarpe, vanno sempre sistemate in una busta in modo che non sporchino il vestito ed è fondamentale, poi, inserire tale busta nella fodera del trolley.

Per quanto riguarda sapone, bagnoschiuma e tutti i prodotti da bagno, per evitare che si rovescino sporcando tutti i vestiti, vanno sistemati in appositi contenitori oppure usare delle coperture speciali evitando che si rovescino nel trolley. Solitamente, gli amanti di collane e bracciali, difficilmente rinunciano a portarli con sé durante un viaggio. Per evitare che si intreccino tra loro, possono essere inseriti in cannucce di plastica, mentre gli orecchini possono essere agganciati ai fori di un bottone.

In questo modo non solo si sfrutta tutto lo spazio disponibile in valigia ma evitate anche di trovare amare sorprese al termine del viaggio.