Tutto pronto da Lidl per le feste di Carnevale: tutte le offerte su vestiti e accessori vai, imperdibili a prezzi eccezionali.

Il volantino Lidl di questa settimana rende felici non solo i più piccoli ma anche i loro genitori che potranno accontentare le loro richieste per il Carnevale senza spendere una fortuna. Tra le feste a scuola e quelle organizzate dai vari amici, oltre alle sfilate che animano le varie città, sono tante le occasioni per permettere ai bambini di vivere giornate uniche e magiche indossando il vestito, ad esempio, del loro personaggio preferito dei cartoni animati.

Spetto, tuttavia, acquistare un vestito di Carnevale significa spendere anche cifre importanti ma da lunedì 2 febbraio 2026, in tutti i punti vendita Lidl, ci sono delle occasioni che accontentato tutti i gusti

Le offerte Lidl su vestiti e accessori di Carnevale

Se durante le festività natalizie, Lidl propone una miriade di offerte sui dolci, sul cibo, sui giocattoli e sulle varie decorazione, in occasione del Carnevale, il discount propone tantissimi vestiti sia maschili che femminili ad un prezzo davvero eccezionale. Sul volantino di questa settimane, la promozione “Tutti in maschera” è davvero ricchissima di proposte. I costumi da Carnevale in tema “Harry Potter” costano solo 9,99 euro.

Per i bambini che amano i super eroi, con 11,99 euro, si può scegliere tra i costumi di Batman, Flash e Superman mentre, tornando a 9,99 euro, ci sono anche diversi modelli maschili e i vestiti da bambina dal tema “Gabby’s Dollhouse”.

L’assortimento dei vestiti di carnevale sia per i bambini che per le dame è davvero vasto e i piccoli potranno scegliere in base ai propri gusti senza far spendere cifre folli ai propri genitori. Per una festa di Carnevale ben riuscita, non possono mancare gli accessori come maschere anche a tema Marvel.

Per gli amanti di Star Treck, inoltre, Lidl propone anche la spada laser da bambini a 9,99 euro. Come tutte le offerte Lidl, anche quelle di Carnevale sono destinate ad esaurirsi in poco tempo. Il rischio di arrivare in un punto vendita Lidl e non trovare il costume scelto dal vostro bambino è alto.

Anche in questo caso, dunque, non perdete troppo tempo e recatevi il prima possibile ad acquistare tutto ciò che desiderano i vostri bambini per regalare loro una festa di Carnevale perfetta, ma al tempo stesso super economica. Per risparmiare ulteriormente, inoltre, controllare sempre l’app Lidl dove spesso ci sono coupon extra che abbassano ulteriormente il prezzo dei travestimenti.