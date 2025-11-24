Non occorre andare troppo lontano dall’Italia per immergersi nella magica atmosfera del Natale: questa è una delle mete più belle.

C’è chi ama trascorrere il Natale in famiglia e chi, invece, preferisce concedersi un viaggio per immergersi nell’atmosfera del Natale che, in alcune città, diventa davvero magica. Oltre a quelle che sono considerate le mete classiche del Natale come New York, Vienna, Praga ma anche la Lapponia dove l’attrazione più famosa è il villaggio di Babbo Natale, ci sono mete che, pur non essendo molto gettonate per il periodo natalizio, in realtà, sono assolutamente perfette per chi ama pattinare, passeggiare nei vari mercatini e ritrovare lo spirito fanciullesco che tutti hanno e che, per magia, viene puntualmente fuori a Natale.

Tra le destinazioni che non tutti considerano natalizie c’è anche quella di San Marino che si trova ad un passo dall’Italia e che si appresta a festeggiare la 23ma edizione del Natale delle Meraviglie, dal titolo: Una Storia senza Tempo, dedicata a grandi e piccini.

San Marino è la destinazione natalizia perfetta per il 2025

La Repubblica di San Marino, già dotata di un fascino unico e particolare tutto da scoprire, diventa ancora più bella e suggestiva durante il periodo natalizio. Ogni anno, infatti, San Marino si trasforma per regalare un sogno ad occhi aperti sia ad adulti che bambini con il Natale delle Meraviglie che, per la 23esima edizione, è davvero ricco di eventi e appuntamenti speciali davvero imperdibili.

Il tema dell’edizione di quest’anno del Natale delle meraviglie è Una storia senza tempo ed è considerato perfetto per San Marino che, a Natale, si trasforma in un villaggio magico ricco di luci, addobbi e attrazioni varie. Tante le attività a cui dedicarsi come i mercatini tra sapori e stupori, l’ice park, il villaggio con tanti laboratori e il trenino su rotaie.

Diverse le date in cui San Marrino si illumina: le date da segnare sono quelle del 29 e 30 novembre, il ponte dell’Immacolata dal 6 all’8 dicembre e il fine settimana del 13 e 14 dicembre. Dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026, poi, ogni giorno, San Marino si trasforma in un vero villaggio natalizio in cui assaporare i sapori della tradizione, divertirsi sulle varie giostre o pattinando all’ice park ma anche perdersi nei vari mercatini sparsi per tutta la Repubblica.

Senza spendere una fortuna, dunque, il Natale 2025 può assumere un sapore davvero unico ed imperdibile.