Perché scegliere la Croazia per le vacanze, non solo spiagge e mare bellissimi ma anche parchi incantevoli dove stare al fresco.

La Croazia è universalmente riconosciuta per le sue splendide coste adriatiche, ma il suo vero tesoro naturale si nasconde all’interno, nei suoi parchi nazionali, che offrono paesaggi mozzafiato e esperienze uniche per ogni tipo di visitatore.

Dai laghi cristallini alle isole incontaminate, esplorare questi parchi significa immergersi in un ecosistema ricco di biodiversità e bellezze naturali che difficilmente si dimenticano.

I parchi nazionali più spettacolari della Croazia

Tra le attrazioni naturali più celebri spicca senza dubbio il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, una delle mete più visitate del Paese. Questo parco, con i suoi 16 laghi collegati tra loro da cascate e corsi d’acqua, si sviluppa lungo un percorso di passerelle in legno di ben 18 km. Il sistema di sentieri è pensato per soddisfare diverse esigenze: dalle famiglie con bambini e gli anziani che preferiscono camminate panoramiche e tranquille, agli appassionati di trekking che possono scegliere percorsi più impegnativi e avventurosi. L’unicità del paesaggio di Plitvice, con le sue acque turchesi che si fondono con la vegetazione rigogliosa, lo rende un patrimonio naturale imprescindibile per chi visita la Croazia.

Non meno affascinante è il Parco Nazionale delle Kornati, un arcipelago di 89 isolotti che rappresenta il più grande complesso di isole dell’Adriatico. Dichiarato parco nazionale nel 1980, questa area marina protetta si estende su circa 220 kmq, di cui la maggior parte è costituita dal mare. Lo scenario è caratterizzato da scogliere a picco sul mare, vegetazione rada e fondali marini di straordinaria bellezza, un vero paradiso per gli amanti della natura selvaggia e delle immersioni subacquee.

Il Parco Nazionale delle Isole Brijuni, istituito nel 1983, è un arcipelago situato vicino a Pola, in Istria. Composto da 14 isole, di cui due ricche di pinete e vegetazione mediterranea, questo parco offre un mix di storia, natura e paesaggi spettacolari. Le isole Brijuni sono famose non solo per la loro biodiversità ma anche per i panorami da cartolina che le rendono una destinazione ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura senza rinunciare al comfort.

Un altro gioiello naturalistico è il Parco Nazionale di Krka, noto per le sue sette cascate che decorano il territorio con un’incantevole alternanza di azzurro e argento. La portata d’acqua del fiume Krka è superiore a quella di Plitvice, creando uno spettacolo naturale imponente e suggestivo. Questo parco è caratterizzato da gole profonde, rocce, dirupi e grotte dove il verde intenso domina il paesaggio, regalando un’esperienza immersiva che incanta ogni visitatore.

Infine, il Parco Nazionale di Mljet si trova nell’omonima isola vicino a Dubrovnik ed è famoso per i suoi laghi salati, Malo e Veliko Jezero. Questi due laghi sono collegati tra loro e al mare da canali naturali, creando un ecosistema unico e affascinante. Il parco, istituito nel 1960, copre una superficie di circa 3000 ettari e la zona dei laghi è accessibile esclusivamente a piedi o in bicicletta, preservando così l’integrità naturale dell’area e offrendo ai visitatori un’esperienza silenziosa e rispettosa dell’ambiente.

Esplorare i parchi nazionali della Croazia significa scoprire un mondo che va ben oltre la bellezza della costa, immergendosi in paesaggi di grande valore naturale e culturale. Queste aree protette rappresentano un invito a riconnettersi con la natura, a vivere esperienze autentiche e a lasciarsi sorprendere dalla varietà e dalla ricchezza di un patrimonio ambientale che continua a incantare visitatori da ogni parte del mondo.