Se sogni la settimana bianca alla metà del prezzo di Cortina, questa è la tua occasione per visitare questo posto meraviglioso: i dettagli

La Val Pusteria si conferma come una delle mete sciistiche più apprezzate d’Italia, offrendo un’esperienza invernale di qualità paragonabile a quella di località rinomate come Cortina d’Ampezzo, ma a costi decisamente più contenuti. La combinazione di paesaggi mozzafiato, infrastrutture moderne e un’ampia offerta di attività rende la Val Pusteria una destinazione ideale per chi desidera vivere una settimana bianca indimenticabile senza rinunciare al risparmio.

Situata tra le Dolomiti, patrimonio UNESCO, la Val Pusteria si distingue per la varietà di piste adatte sia ai principianti che agli sciatori esperti. Grazie a un sistema di impianti di risalita all’avanguardia, è possibile raggiungere rapidamente comprensori come il Plan de Corones, che offre oltre 100 chilometri di piste perfettamente innevate durante tutta la stagione invernale.

La zona è inoltre conosciuta per la qualità dei servizi offerti, dagli hotel con spa alle baite tipiche dove assaporare piatti della tradizione altoatesina. Un valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di praticare attività alternative allo sci, come le escursioni con le ciaspole, lo sci di fondo e le discese notturne, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza turistica.

Costi competitivi e accessibilità

Uno dei principali vantaggi della settimana bianca in Val Pusteria rispetto a località più blasonate è il rapporto qualità-prezzo. Le tariffe per gli skipass e l’alloggio risultano significativamente inferiori rispetto a quelle di Cortina, mantenendo però standard elevati. Questo rende la zona accessibile a un pubblico più ampio, dalle famiglie ai giovani, senza compromettere la qualità del soggiorno.

Inoltre, la Val Pusteria è facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con l’aeroporto di Bolzano e con collegamenti ferroviari e stradali efficienti. Questa accessibilità contribuisce a ridurre i tempi e i costi di trasporto, elemento cruciale per chi programma una vacanza sulla neve.

Negli ultimi anni, la Val Pusteria ha investito in progetti di sostenibilità ambientale, puntando a ridurre l’impatto del turismo sulla natura circostante. L’adozione di tecnologie green negli impianti sciistici e la promozione di mobilità sostenibile sono testimonianza di un impegno concreto per preservare il territorio dolomitico.

Questi sviluppi rappresentano un ulteriore incentivo per chi cerca una destinazione non solo bella e conveniente, ma anche attenta alla tutela dell’ambiente, confermando la Val Pusteria come scelta di eccellenza per la settimana bianca 2026.