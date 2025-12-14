Nel cuore verde dell’Umbria, un borgo si conferma un autentico gioiello medievale, meta ideale per chi ama la storia.

Ad oggi, con i suoi 3.559 abitanti, il borgo continua a valorizzare il suo patrimonio storico e naturalistico, dopo i restauri post-terremoto del 1997 che ne hanno riportato allo splendore l’antico fascino. Massa Martana, situata a 351 metri sul livello del mare, si trova ai piedi dei Monti Martani, un’area rinomata per la biodiversità e la varietà di sentieri escursionistici.

Questo borgo, parte del circuito “I Borghi più belli d’Italia” e delle “Città dell’Olio”, rappresenta una tappa imperdibile per viaggiatori di ogni età e interesse.

Cosa visitare a Massa Martana

Massa Martana si sviluppa lungo l’antica Via Flaminia, storica arteria romana che ha favorito la nascita di un insediamento già nel 220 a.C., all’epoca una semplice stazione di sosta. Il borgo medievale si distingue per i suoi monumenti religiosi, i sentieri naturalistici e le testimonianze archeologiche, fra cui spiccano le uniche catacombe cristiane dell’Umbria, quelle di Villa San Faustino, risalenti al IV-V secolo e recentemente valorizzate.

Il centro storico è dominato dalla Chiesa di San Felice, situata in Piazza Umberto I, dedicata al patrono del borgo. L’edificio, con origini tra il XV e il XVI secolo e un campanile del 1637, ospita una preziosa tela del pittore Giacinto Boccanera, datata 1723, raffigurante la Madonna con un ostensorio, circondata da santi tra cui san Felice e san Pio V. Un altro luogo di culto di particolare rilievo è il Santuario della Madonna della Pace, risalente al Cinquecento, caratterizzato da una pianta ottagonale e da una cupola affrescata dal tuderte Giovanni Antonio Polinori nel XVII secolo, che arricchisce l’edificio di un’atmosfera rinascimentale unica.

Non manca il fascino dell’antichità con il Ponte Fonnaia, costruzione romana a un’unica arcata, risalente al 220 a.C. e restaurata in epoca augustea, che ancora oggi testimonia la funzione strategica della Via Flaminia nel collegare il territorio attraversando il fiume Naia.

Oltre all’aspetto storico, Massa Martana è una destinazione apprezzata per il benessere: a pochi chilometri dal borgo si trovano le celebri Terme di San Faustino, un complesso termale con percorsi detox che favoriscono il drenaggio naturale e il sollievo delle vie urinarie. Queste terme, conosciute anche come “Le Colline del Benessere”, rappresentano un’oasi di relax immersa nel verde.

Gli amanti della natura e del trekking possono esplorare una fitta rete di sentieri nei Monti Martani, tra cui il noto Martani Trekking, composto da 26 percorsi ad anello che culminano sul Monte Torre Maggiore, la vetta più alta a 1.120 metri. Il sentiero della Via Flaminia, lungo 77 chilometri e parzialmente segnalato, attraversa il territorio comunale, offrendo un’esperienza immersiva tra storia e natura.

Massa Martana tra i borghi più belli d’Italia: un’esperienza autentica nel cuore dell’Umbria

Massa Martana rappresenta un perfetto equilibrio tra storia, natura e tradizione, inserita in un contesto di borghi umbri di grande fascino come Trevi e Nocera Umbra, anch’essi rinomati per il loro patrimonio artistico e ambientale. La combinazione di antiche vie romane, chiese storiche, sentieri naturalistici e strutture termali fa di Massa Martana una meta ideale per un turismo lento e consapevole, capace di soddisfare le esigenze di villeggianti, appassionati di storia, amanti del trekking e cultori del benessere.

La valorizzazione di questo borgo, che ha saputo risorgere dopo le difficoltà del terremoto del 1997, è oggi una testimonianza concreta della ricchezza culturale e paesaggistica dell’Umbria, confermando Massa Martana come uno dei suoi “borghi gioiello” da scoprire tutto l’anno.