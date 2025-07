Puoi vivere un’estate da sogno (e adatta a tutte le tasche) se vai in questa regione: ci sono spiagge più belle di tutta Italia.

Il Sud della Sardegna si conferma una delle destinazioni estive più affascinanti d’Italia grazie alla sua straordinaria varietà di spiagge che offrono scenari naturali mozzafiato.

Tra sabbia fine e dorata, acque cristalline e vegetazione rigogliosa, questa regione rappresenta un vero e proprio paradiso per chi desidera vivere un’estate da sogno immerso in paesaggi incontaminati e angoli nascosti da scoprire.

Le spiagge più suggestive del Sud Sardegna

Il territorio meridionale sardo è ricco di spiagge iconiche, ognuna con caratteristiche uniche che ne fanno mete imperdibili per turisti e appassionati di mare. Tra le più rinomate spiccano la Spiaggia di Su Giudeu a Chia, la Spiaggia di Cala Cipolla sempre a Chia, la celebre Spiaggia di Porto Giunco a Villasimius, la pittoresca Spiaggia di Punta Molentis a Villasimius e la splendida Spiaggia di Tuerredda a Teulada.

Spiaggia di Su Giudeu (Chia)

Situata nei pressi di Domus de Maria, la Spiaggia di Su Giudeu rappresenta uno degli esempi più emblematici del litorale del Sud Sardegna. Il suo arenile ampio e composto da sabbia chiarissima e finissima è incorniciato da morbide dune ricoperte da vegetazione mediterranea. Questa spiaggia è particolarmente apprezzata dalle famiglie, grazie al fondale basso e dolcemente degradante che garantisce sicurezza e comfort anche ai più piccoli. La combinazione di colori e la protezione naturale dalle brezze marine la rendono una meta ideale per giornate di relax all’insegna della natura.

Spiaggia di Cala Cipolla (Chia)

Immersa tra due promontori rocciosi, la Spiaggia di Cala Cipolla è un rifugio intimo dove regna la quiete e la bellezza incontaminata. Il suo accesso avviene tramite un breve percorso a piedi che parte dalla vicina Spiaggia di Su Giudeu, un dettaglio che contribuisce a mantenere l’atmosfera raccolta e poco affollata. La sabbia dorata si alterna a formazioni rocciose ideali per prendere il sole, mentre il mare turchese invita al bagno. È importante però ricordare che il fondale, dopo una prima zona bassa, si fa rapidamente profondo, rendendo necessaria una certa attenzione per chi non è esperto.

Spiaggia di Porto Giunco (Villasimius)

Soprannominata “i Caraibi della Sardegna”, la Spiaggia di Porto Giunco è uno dei luoghi più fotografati e amati. Qui si può ammirare un panorama unico che unisce il mare limpido a uno stagno naturale, lo stagno di Notteri, noto per essere rifugio di fenicotteri rosa. La spiaggia si caratterizza per la sabbia soffice e di un bianco accecante, mentre le acque turchesi e i fondali bassi sono perfetti sia per nuotate tranquille sia per esplorazioni di snorkeling lungo le scogliere. Un elemento distintivo dell’area è la torre spagnola che domina la spiaggia, testimonianza storica di antiche difese costiere.

Spiaggia di Punta Molentis (Villasimius)

Punta Molentis è una piccola caletta a forma di mezzaluna, incorniciata da colline e rocce che la proteggono dai venti. Il mare qui si presenta di un azzurro intenso e trasparente, ideale per chi cerca un ambiente più raccolto e suggestivo. Un aneddoto interessante riguarda il nome della spiaggia, che deriva dai “molenti”, gli asini utilizzati in passato per trasportare il granito estratto nella zona. Questa combinazione di natura, storia e tranquillità rende Punta Molentis un luogo perfetto per una pausa rigenerante.

Spiaggia di Tuerredda (Teulada)

Tra Capo Spartivento e Capo Malfatano, la Spiaggia di Tuerredda si distingue per il suo piccolo golfo che ospita un mare smeraldo e una distesa di sabbia fine e soffice. Questo angolo di paradiso è particolarmente apprezzato dagli amanti degli sport acquatici come il kayak e dal nuoto grazie alla limpidezza delle acque e alla conformazione del fondale. Tuerredda è una vera e propria oasi di pace e un punto di riferimento per chi desidera vivere la Sardegna più autentica.

Le spiagge del Sud Sardegna, con la loro varietà e bellezza paesaggistica, sono una risorsa preziosa che continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, confermando la regione come una delle mete estive più ambite del Mediterraneo.