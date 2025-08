Si trovano a due passi da casa e sono chiamate, non a caso, le “Maldive dell’Adriatico”: un posto magico che costa pochissimo.

Finalmente agosto è arrivato e tanti italiani sono pronti a godersi le meritate vacanze. C’è chi ne ha già usufruito di una parte, chi invece dovrà attendere settembre ma, secondo le ultime rilevazioni, sono tanti gli italiani che dovranno accontentarsi per questo 2025. I prezzi sono in aumento ovunque e, paradossalmente, ci sono zone del nostro Paese off-limits proprio per gli italiani, colpa degli aumenti dei costi tra servizi e affitti.

Dunque, c’è da arrendersi? Non necessariamente, perché proprio vicino a casa nostra, c’è una delle coste più belle d’Europa ancora molto accessibile grazie ai prezzi bassi e vantaggiosi. Ma non dovrete mai fare grandi rinunce visto l’alto livello dei servizi: si tratta delle “Maldive d’Europa”.

Maldive d’Europa: una vacanza low-cost vicino casa

Negli ultimi anni, sempre più italiani stanno scoprendo le meraviglie della costa balcanica ma, escluse le località oggi divenute famose, ci sono ancora tantissimi paradisi nascosti. Oggi parliamo delle spiaggia della vicina Croazia, facilmente raggiungibili. Conoscete la spiaggia Zlatni Rat? A molti questo nome non dirà nulla, eppure è considerata dai viaggiatori esperti come una delle spiagge più belle del mondo. Si trova sull’Isola di Brac ed è lunga poco meno di un chilometro, formata da ghiaia finissima che crea uno effetto specchio incredibile. Inoltre, la forma della spiaggia, per effetto delle maree, delle correnti e del vento, cambia di volta in volta.

Questo perché Zlatni Rat, si trova in una “lingua” di terra sull’isola. Acque limpidissimi e fresche, grazie alla presenze delle correnti del Canale di Hvar, sabbia fatta di piccoli sassolini, questa spiaggia è molto amata dalle famiglie croata, ma anche dai surfisti europei: questa parte della costa, infatti, attraversata dal Maestrale, specie nel pomeriggio e al tramonto, rendendola una delle spiagge più belle d’Europa dove fare surf. Ma non solo: la spiaggia è perfetta – ed attrezzata – anche per altri importanti sport acquatici, come snorkeling, windsurfing, kitesurfing e parasailing.

Il tratto occidentale della costa è formato da piccole baie e insenature: ecco perché molti visitatori amano fare lunghe passeggiate alla scoperta di queste perle nascoste. La spiaggia è poi attrezzata anche per le famiglie, con la possibilità di noleggio di pedalò e moto d’acqua e la presenza di aree gioco per bambini.