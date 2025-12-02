Milano, Roma e Napoli, tre città e tre anime natalizie che quest’anno daranno il meglio di sé tra iniziative ed eventi a tema.

Il Natale 2025 nelle grandi città italiane si annuncia come un evento diffuso e coinvolgente, capace di trasformare Roma, Milano e Napoli in palcoscenici di luci e tradizioni. Le atmosfere suggestive, gli alberi monumentali e i villaggi tematici renderanno le festività un’occasione unica per cittadini e turisti, tra mercatini, concerti e spettacoli.

Ogni città proporrà un calendario ricco di appuntamenti, con cerimonie di accensione, installazioni luminose e iniziative pensate per coinvolgere famiglie e visitatori. Il risultato sarà un mosaico di esperienze che unisce cultura, spiritualità e convivialità, offrendo un Natale indimenticabile nelle piazze e nei quartieri più iconici.

I migliori eventi tra Milano, Roma e Napoli

A Roma le luminarie si accenderanno tra fine novembre e inizio dicembre, illuminando Via del Corso e il Tridente con installazioni a basso consumo energetico. Piazza Venezia ospiterà uno degli alberi più fotografati, mentre in Piazza San Pietro verrà innalzato un abete rosso di 27 metri con presepe campano.

Tra gli eventi spiccano il mercatino di Piazza Navona dal 1° dicembre al 6 gennaio, il Christmas World a Villa Borghese e il Natale Diffuso all’EUR. Alle porte della capitale il Castello di Lunghezza diventerà il regno di Babbo Natale dal 16 novembre al 6 gennaio, con spettacoli e stanze tematiche.

A Milano l’albero di Piazza Duomo verrà acceso tra il 5 e il 7 dicembre, accompagnato da decorazioni nella Galleria Vittorio Emanuele e nei quartieri periferici. Il progetto Il Natale degli Alberi porterà installazioni artistiche diffuse, mentre Piazza Duomo ospiterà circa 60 casette in legno con artigianato e prodotti tipici.

La fiera Oh Bej! Oh Bej! si terrà dal 6 all’8 dicembre davanti al Castello Sforzesco, mentre Artigianato in Fiera tornerà a Rho con espositori internazionali. Il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli sarà attivo dal 16 novembre al 6 gennaio, insieme allo Christmas Village Milano con spettacoli e mercatini.

Non mancheranno esperienze particolari come la pista Gae Aulenti On Ice, gli eventi della MostraMi Factory e le degustazioni di panettone nelle storiche pasticcerie. Tra artigianato e tradizione, Milano si illuminerà di eventi a tema Natale, lasciando spazio a tutte le famiglie.

A Napoli le luminarie si accenderanno il 15 e 16 novembre e resteranno attive fino al 7 gennaio, con oltre 150 chilometri di decorazioni. Piazza Municipio e Piazza Garibaldi ospiteranno grandi alberi luminosi, mentre Piazza del Plebiscito accoglierà dall’8 al 21 dicembre il Villaggio di Babbo Natale.

La fiera dei presepi di San Gregorio Armeno sarà visitabile fino al 6 gennaio, mentre il 20 dicembre si terrà il Christmas Gospel Concert a San Lorenzo Maggiore. Il 6 e il 27 dicembre la Galleria Borbonica offrirà la suggestiva esperienza della “zattera di notte”, un percorso sotterraneo unico e affascinante.

Il 23 dicembre le pescherie di Porta Nolana si animeranno con la “Notte del Capitone”, mentre struffoli e tombola scandiranno le serate familiari. Infine, per una passeggiata tra vicoli illuminati, profumi e tradizioni, I Quartieri Spagnoli e la Sanità sapranno regalare un Natale autentico e popolare.