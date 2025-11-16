Favole di Natale nei mercatini sotterranei più incantati d’Europa: ecco dove vivere davvero un’esperienza magica e affascinante.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Valkenburg si prepara a trasformarsi in uno dei luoghi più suggestivi d’Europa grazie ai suoi mercatini di Natale sotterranei. L’edizione 2025, che si svolgerà dal 14 novembre al 30 dicembre, promette di incantare visitatori di tutte le età con un’atmosfera fiabesca che si sviluppa nelle antiche grotte di tufo giallo della città.

L’incanto delle grotte di Valkenburg: un Natale sotterraneo unico in Europa

Le grotte di Valkenburg rappresentano un patrimonio storico di grande rilievo, scavate secoli fa per estrarre il tufo utilizzato nelle costruzioni locali. Oggi, queste caverne sono il cuore pulsante del Christmas Market Municipal Cave, il più grande mercatino di Natale sotterraneo d’Europa. Le antiche pareti scolpite nel tufo diventano lo scenario perfetto per un evento che coniuga tradizione, storia e magia natalizia.

Le gallerie si animano con luci calde, profumi di dolci appena sfornati e bancarelle riccamente decorate che offrono prodotti artigianali, regali originali e specialità gastronomiche tipiche. Ogni anno migliaia di visitatori si immergono in questo labirinto di meraviglie, vivendo un’esperienza unica dove ogni angolo racconta una storia millenaria.

L’edizione 2025 dei mercatini si svolgerà nella Gemeentegrot con aperture dal 14 novembre al 30 dicembre secondo i seguenti orari:

Lunedì – giovedì: 11:00 – 19:00

Venerdì: 12:00 – 20:00

Sabato e domenica: 10:00 – 19:00

24, 26 e 30 dicembre: 11:00 – 18:00

25 dicembre: chiuso

Il sistema di biglietteria prevede un costo tra 9 e 10 euro per gli adulti dai 12 anni in su, mentre i bambini dai 5 agli 11 anni pagano tra 5 e 6 euro. L’ingresso è gratuito per i più piccoli fino a 4 anni, ma è comunque necessario ritirare un biglietto. Si consiglia l’acquisto online per evitare lunghe code e garantire l’accesso nello slot prescelto, poiché l’entrata è consentita esclusivamente nell’orario prenotato.

Le grotte sono accessibili anche a persone con disabilità motoria, grazie a corridoi ampi almeno 2,5 metri, mentre non è permesso l’ingresso con animali.I mercatini sotterranei si trovano in Cauberg 4, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, facilmente raggiungibile con diversi mezzi:

In treno , con la stazione di Valkenburg a soli 10 minuti a piedi dal mercatino, servita da collegamenti regolari con Maastricht, Heerlen, Kerkrade e Aachen.

, con la stazione di Valkenburg a soli 10 minuti a piedi dal mercatino, servita da collegamenti regolari con Maastricht, Heerlen, Kerkrade e Aachen. In auto, seguendo le indicazioni da Eindhoven, Bruxelles o Colonia verso Valkenburg, con numerosi parcheggi consigliati nelle vicinanze.

Grazie a questa combinazione di storia, cultura e tradizione natalizia, Valkenburg si conferma una meta imperdibile per chi desidera vivere un Natale davvero speciale e suggestivo, immerso in un’atmosfera senza tempo e ricca di magia.

Oltre le grotte: il Natale a Valkenburg si vive in ogni angolo della città

La magia del Natale a Valkenburg non si limita ai mercatini sotterranei. La città si trasforma in un autentico villaggio natalizio con numerose attrazioni e attività: