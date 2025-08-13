Sei ancora in tempo per prenotare la vacanza dei tuoi sogni: l’offerta lampo per i voli low-cost da 14,99 euro.

L’estate 2025 si apre all’insegna del risparmio e della convenienza con l’offerta lampo di voli low cost firmata Wizz Air, che propone tariffe speciali a partire da 14,99 euro.

La compagnia aerea, sempre più apprezzata per il suo equilibrio tra qualità e prezzo, rilancia la sua presenza in Italia con un programma estivo ricco di opportunità per chi desidera viaggiare senza rinunciare al comfort.

Voli low cost Wizz Air da Milano Malpensa: le destinazioni per l’estate 2025

Il volo low cost prende il volo da Milano Malpensa, uno dei cinque hub italiani di Wizz Air, inserito nel progetto Customer First Compass, che mira a garantire ai passeggeri il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Le destinazioni proposte offrono un ampio ventaglio di mete tra città europee, località balneari e capitali del Mediterraneo. Tra le offerte più allettanti per l’estate 2025 spiccano:

Parigi Beauvais a partire da 14,99 euro

Barcellona a partire da 19,99 euro

Heraklion e Madrid a partire da 24,99 euro

Lampedusa a partire da 31,99 euro

Chisinau a partire da 35,99 euro

Larnaca a partire da 49,99 euro

Keflavík, Sharm El-Sheikh e Tel Aviv a partire da 55,99 euro

Non mancano poi i voli nazionali da Milano verso Catania e Olbia, mete ideali per scoprire le bellezze naturali e culturali di Sicilia e Sardegna. Prenotare un volo con Wizz Air è oggi più semplice e immediato grazie al sito ufficiale wizzair.com e all’app mobile ufficiale WIZZ, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. La piattaforma digitale permette di accedere alle tariffe scontate, gestire le prenotazioni in tempo reale e aggiungere servizi extra come il bagaglio prioritario, l’imbarco veloce e la scelta del posto a sedere.

L’invito è a prenotare rapidamente, poiché le offerte sono limitate nel numero e possono variare in base alla rotta. Questa promozione è un’occasione imperdibile per pianificare vacanze estive a prezzi molto contenuti, con un ventaglio di orari e frequenze che soddisfa le esigenze di ogni tipologia di viaggiatore. Wizz Air si conferma uno dei principali attori del mercato dei voli low cost in Italia, offrendo per l’estate 2025 più di 13 milioni di posti su oltre 200 rotte da e verso circa 80 destinazioni in 30 Paesi. In particolare, da Milano Malpensa saranno attivi 50 voli verso 25 Paesi, spaziando dall’Europa continentale al Mediterraneo, fino al Medio Oriente e al Nord Africa.

Questa programmazione estiva rappresenta l’offerta più ampia mai presentata dalla compagnia, con un’attenzione particolare a destinazioni di svago, città d’arte, località balneari e mete esotiche, tutte raggiungibili con tariffe low cost. Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: «Milano Malpensa è una base strategica per Wizz Air, sulla quale continuiamo a investire e a svilupparci. Con queste nuove frequenze estive a basso costo, vogliamo offrire un numero sempre maggiore di opportunità di viaggio a prezzi competitivi, rispondendo alla crescente domanda di mobilità da e verso l’Italia.

Abbiamo potenziato i collegamenti verso le destinazioni più richieste e siamo orgogliosi di operare 50 rotte da Milano verso 25 Paesi, rendendo l’estate 2025 ancora più accessibile per i nostri passeggeri.» Questa iniziativa rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi desidera programmare una vacanza all’insegna della convenienza e della varietà di offerte, senza rinunciare alla qualità del servizio.