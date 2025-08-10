Aumentano le persone che rinunciano alle vacanze ad agosto preferendo partire in bassa stagione: il motivo che convincerà anche gli scettici.

Dopo un anno di intenso lavoro, tutti sentono l’esigenza di staccare la spina dalla quotidianità e godersi una settimana di assoluto relax al mare, in montagna o nel proprio posto del cuore. Se fino a qualche anno fa, le città si svuotavano durante agosto, considerato il mese per eccellenza delle vacanze, nell’ultimo periodo, non solo le città continuano ad essere pienissime e in super movimento, ma le persone che partono in vacanza sono sempre meno.

I prezzi per un soggiorno in albergo, ma anche per l’affitto di una casa, hanno raggiunto picchi che, per la maggior parte della gente, risultano insostenibili. Sempre più persone, così, preferiscono lavorare ad agosto e rinviare la partenza a settembre in quella che è nota come bassa stagione. Il motivo? I prezzi inferiori ma anche altri vantaggi.

Vacanza in bassa stagione: ecco perché è meglio partire a settembre

In alta stagione i prezzi, non solo degli stabilimenti balneari ma anche degli alberghi, case vacanze, ristoranti e trasporti sono maggiori rispetto a quelli che si trovano in bassa stagione. Già partire la prima settimana di settembre, infatti, vi permette un risparmio notevole sulla spesa totale della vacanza.

Un altro vantaggio per cui è consigliabile andare in vacanza in bassa stagione è il clima. Se a luglio e ad agosto le temperature raggiungono livelli, a volte infernali e insopportabili anche in spiaggia, durante i mesi di maggio, giugno e soprattutto settembre, il clima è molto più gradevole. Nonostante il caldo persista, infatti, difficilmente vi imbatterete in giornate focose con il risultato di potervi godere tranquillamente il sole, il mare o la montagna senza temere picchi di calore.

A tutto ciò si aggiungono ulteriori vantaggi come la possibilità di andare in spiaggia a qualunque ora senza rischiare di non trovare un ombrellone a vostra disposizione. In bassa stagione, infatti, i turisti sono decisamente meno rispetto ai periodi di alta stagione e ci si imbatte solo negli abitanti del posto.

Anche cenare al ristorante, fuori dall’albergo in cui si soggiorna è più gradevole perché non è un’impresa impossibile trovare posto senza prenotazione. Insomma, i motivi per partire in vacanza in bassa stagione sono davvero tanti. E se a tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di cogliere offerte last minute davvero convenienti, non vi resta che preparare la valigia e partire.