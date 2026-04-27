Dopo settimane di allarme per il caro-voli e i timori legati alla crisi internazionale e all’aumento del carburante aereo, sul mercato arriva una sorpresa: i prezzi di molti biglietti per l’estate stanno scendendo. Un cambio di scenario inatteso, legato soprattutto al rallentamento delle prenotazioni e alla prudenza dei viaggiatori, che stanno rinviando l’acquisto in attesa di capire come evolverà il quadro dei trasporti.

Secondo un’analisi di Assoutenti, prenotando oggi voli per luglio e agosto da Roma o Milano verso destinazioni molto richieste come Grecia, Spagna o Sud Italia, si possono trovare tariffe fino al 36,6% più basse rispetto a inizio marzo.

Il dato più sorprendente riguarda proprio alcune tratte tradizionalmente costose, come quelle verso Sicilia e Sardegna in pieno agosto. In alcuni casi volare da Roma a Palermo o Catania a Ferragosto può costare meno di 100 euro, una soglia che negli ultimi anni sembrava quasi impossibile.

Anche le mete internazionali mostrano ribassi interessanti: da Tenerife a Santorini, da Creta a Gran Canaria, diverse destinazioni estive registrano prezzi inferiori rispetto a pochi mesi fa. Una strategia, quella delle compagnie, per stimolare una domanda in frenata.

Le offerte ci sono, ma attenzione al rischio cancellazioni

Dietro ai ribassi, però, restano alcune incognite. La crisi energetica e i timori sulle scorte di jet fuel continuano infatti a pesare sul settore. Alcune compagnie hanno già annunciato possibili riduzioni operative e cancellazioni, alimentando dubbi sulla stabilità dell’offerta nei mesi estivi.

Ed è qui che emerge il paradosso: i biglietti possono costare meno, ma alcuni voli particolarmente economici potrebbero diventare vulnerabili se considerati poco redditizi dai vettori.

Per i viaggiatori questo significa valutare non solo il prezzo, ma anche affidabilità della compagnia, condizioni di modifica e politiche di rimborso. Le offerte, insomma, esistono, ma potrebbero nascondere margini di rischio che conviene considerare prima di prenotare.

Il vero problema sono gli extra: il prezzo finale può impennarsi

Se i biglietti base calano, a pesare sempre di più sono i costi accessori. Ed è qui che molti viaggiatori rischiano di trovarsi davanti a brutte sorprese.

Secondo un’analisi di RimborsoAlVolo, il prezzo finale di un volo può aumentare addirittura fino al 443% sommando supplementi per bagagli, scelta del posto e altri servizi.

Alcuni esempi sono significativi:

scelta del posto fino a 85 euro a tratta

bagaglio a mano in cappelliera fino a 75 euro

valigia da stiva fino a 154 euro

cambio data fino a 70 euro

E se si supera il peso consentito, possono scattare ulteriori costi per ogni chilo in eccesso.

In pratica un volo apparentemente low cost rischia di non esserlo più dopo aver aggiunto i servizi spesso considerati indispensabili.

Molte compagnie, complice l’aumento del carburante, stanno proprio spostando parte dei rincari su queste voci accessorie, mantenendo basse le tariffe base ma recuperando margini sugli extra.

Come risparmiare davvero sui voli estivi

Il vero risparmio, oggi, non dipende solo dal prezzo iniziale del biglietto ma dalla capacità di valutare il costo complessivo del viaggio. Prima di prenotare conviene controllare con attenzione cosa è incluso nella tariffa, confrontare il prezzo finale con bagagli e servizi aggiuntivi e verificare eventuali costi nascosti.

Spesso un volo che appare più caro all’inizio può risultare conveniente rispetto a una tariffa economica caricata poi di supplementi. Attenzione anche alle politiche sui bagagli: rispettare peso e dimensioni può evitare spese aggiuntive al gate, spesso molto elevate.